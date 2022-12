»Danes največjo teroristično grožnjo v zahodnih državah predstavlja skrajna desnica in neonacisti«

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je posvaril pred tistimi, ki verjamejo v nadvlado belcev

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj izrazil pesimizem, da bi se vojna v Ukrajini lahko kmalu končala, a izrazil upanje, da se bo končala do konca prihodnjega leta. V luči načrtov za državni udar članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha v Nemčiji pa je posvaril pred desničarskim terorizmom po vsem svetu.

Na letni novinarski konferenci na sedežu ZN v New Yorku ob koncu leta je Guterres dejal, da v bližnji prihodnosti "ni optimističen glede možnosti učinkovitih mirovnih pogajanj" med Ukrajino in Rusijo ter da je za pogajanja treba počakati na ustrezen trenutek, saj so zadnji ruski napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo izraz obsežne eskalacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zato je sedaj treba nadaljevati humanitarno delo, na primer izvoz žita iz Ukrajine, je dodal.

Izrazil pa je upanje, da bo v prihodnjem letu mogoče doseči mir v Ukrajini.

"To je jasna grožnja, proti kateri se moramo odločno boriti."



Antonio Gutteres,

generalni sekretar ZN

Izpostavil je resne negativne posledice, ki jih ima vojna za prebivalce Ukrajine, rusko družbo in svetovno gospodarstvo, zlasti v državah v razvoju. "Vse to so razlogi, da storimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo mirno rešitev pred koncem leta 2023," je dodal.

Na okoli enourni novinarski konferenci je odgovarjal na vrsto vprašanj, od miru na Bližnjem vzhodu, raketnih preizkusih Severne Koreje do razmer v Maliju in Iranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zvezi z načrti za državni udar članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha v Nemčiji je tako posvaril pred desničarskim terorizmom po vsem svetu. "Postalo je jasno, da danes največjo teroristično grožnjo v zahodnih državah predstavlja skrajna desnica, neonacisti in tisti, ki verjamejo v nadvlado belcev," je dejal.

Po njegovih besedah se je treba jasno in odločno zoperstaviti vsem oblikam neonacizma, antisemitizma in sovraštva do muslimanov. "To je jasna grožnja, proti kateri se moramo odločno boriti," je dejal. Po njegovih besedah so dogodki v Nemčiji le en primer grožnje demokratičnim družbam po vsem svetu.

