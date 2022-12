Putin / »Dejanja tujih tajnih služb je treba takoj zatreti«

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je ena najpomembnejših nalog ruskih varnostnih sil zaščita državljanov "novih ruskih regij"

Ruski predsednik Vladimir Putin je ruske varnostne službe v ponedeljek pozval k večji zavzetosti, saj se "razmere v svetu dinamično spreminjajo, nova tveganja in grožnje pa prinašajo večje zahteve za celoten ruski varnostni sistem". Kot je dejal, je ena najpomembnejših nalog ruskih varnostnih sil zaščita državljanov "novih ruskih regij".

Putin je imel pri tem v mislih štiri ukrajinske regije, ki si jih je Rusija septembra z mednarodno nepriznanimi referendumi enostransko priključila. "Razmere v ljudskih republikah Doneck in Lugansk, v regijah Herson in Zaporožje so izredno težke," je dejal ruski predsednik ob dnevu ruskih varnostnih sil, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Razmere v ljudskih republikah Doneck in Lugansk, v regijah Herson in Zaporožje so izredno težke."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

"Ljudje, ki tam živijo, državljani Rusije, se zanašajo na vas, na vašo zaščito," je poudaril. Za zaščito varnosti, pravic in svoboščin teh ljudi bo Rusija po njegovih besedah "opremila nove enote z najnovejšo tehnologijo in orožjem ter izkušenim osebjem".

Putin je ruske varnostne sile tudi pozval, naj odločneje ukrepajo proti dejavnostim tujih obveščevalnih služb. "Dejanja tujih tajnih služb je treba takoj zatreti," je dejal in dodal, da je treba hitro prepoznati "izdajalce, saboterje in vohune" ter jih ujeti, za kar da sta potrebni "največja pripravljenost in zbranost".

tpDUM05zJRo