Krepitev morale ruskih vojakov s pevci in cirkusanti?

Britanske obveščevalne službe ocenjujejo, da namerava Rusija okrepiti moralo ruskih vojakov, ki se borijo v Ukrajini, z glasbo in kulturo, Moskva pa London obtožuje dezinformacijske kampanje

Britanske obveščevalne službe ocenjujejo, da namerava Moskva okrepiti moralo ruskih vojakov, ki se borijo v Ukrajini, z glasbo in kulturo. Pred nekaj dnevi naj bi v Moskvi napovedali napotitev na fronto dveh "kreativnih brigad" z opernimi pevci, igralci in cirkusanti, je na enem od družbenih omrežij nedavno objavilo britansko obrambno ministrstvo.

Britanci domnevajo, da bo Rusija kulturno in zabavno ofenzivo združila še z ideološko usmerjenim političnim izobraževanjem ruskih vojakov. V Londonu ob tem dodajajo, da je to med Rusi tesno prepleteno že od sovjetskih časov. Hkrati so v britanski prestolnici izrazili dvom, da lahko Kremelj dejansko okrepi moralo ruskih vojakov.

Največje težave ruske vojske so še vedno "veliko število žrtev, slabo vodstvo, težave s plačilom in pomanjkljiva oprema", kreativne brigade pa bodo, kot menijo v Londonu, "težko kos tovrstnim izzivom".

Britansko obrambno ministrstvo vse od začetka ruskega vojaškega napada na Ukrajino konec februarja vsak dan objavlja informacije o poteku vojne v Ukrajini, pri čemer se sklicuje na obveščevalne podatke. S tem se britanska vlada zoperstavlja ruski zgodbi in pomaga zaveznikom. Moskva na drugi strani London obtožuje dezinformacijske kampanje, je ob tem poročala nemška tiskovna agencija dpa.