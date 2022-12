Nemčija Nigeriji vrnila umetnine / »Bilo je narobe, da smo jih odpeljali in obdržali«

Vrnjeni predmeti, ukradeni v kolonialnih časih, so bili dolgo časa del zbirk petih nemških muzejev

Nemčija je ob veliki mednarodni pozornosti Nigeriji uradno vrnila prvih 20 bronastih umetnin. Slovesne predaje v nigerijski prestolnici Abuja sta se udeležili nemška zunanja in kulturna ministrica Annalena Baerbock in Claudia Roth. Vrnjeni predmeti, ukradeni v kolonialnih časih, so bili dolgo časa del zbirk petih nemških muzejev.

Vrnitev kaže "pripravljenost za kritično presojo lastnih dejanj" in odprtost za skrbi tistih, ki so bili žrtve kolonialnih grozodejstev, je na slovesnosti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala nemška zunanja ministrica.

"Od vas smo se naučili: Kar vam vračamo, je del vaše zgodovine, del tega, kar ste," je nemška ministrica še nagovorila prebivalce Nigerije in priznala, da je Nemčija "dolgo časa ignorirala zahtevo Nigerije, da jih vrne".

"Bilo je narobe, da smo jih odpeljali, in narobe, da smo jih obdržali," je še dejala nemška zunanja ministrica. "To je zgodovina evropskega kolonializma. To je zgodovina, v kateri je naša država odigrala temno vlogo in povzročila veliko trpljenja v različnih delih Afrike," je še dejala Annalena Baerbock.

Nemška kulturna ministrica je spregovorila o "zgodovinskem trenutku", ki ne povezuje le obeh držav, ampak tudi celine in je plod spoštovanja, zanimanja in želje po učenju drug od drugega. "Iz soočenja s kolonialno zgodovino se želimo nekaj naučiti in prevzeti odgovornost," je dejala Claudia Roth.

Ta prvi konkretni korak ne bi smel "prikriti sramote, da je bila želja Nigerije po vrnitvi umetnin desetletja prezrta ali zavrnjena. Nemčija si je predolgo zatiskala oči "pred krivico, ki je ostala povezana s temi bronastimi umetninami, ki so bili tako dolgo razstavljeni v naših muzejih ali shranjeni v depojih", je še dejala nemška kulturna ministrica in dodala, da gre za prelomnico v mednarodni kulturni politiki in uvod v nadaljnje vračanje ukradenih umetnin.

Že na današnjem srečanju z nigerijskim kolegom Geoffreyjem Onyeamo je Annalena Baerbock vrnitev prvih 20 dragocenih beninskih bronastih umetnin v Nigerijo označila za korak, ki je bil storjen z veliko zamudo.

"Kraja teh bronastih kipcev je bila napaka. Ni bilo prav, da smo te bronaste kipe obdržali. Več kot skrajni čas je, da so se bronasti kipci vrnili v domovino," je dejala po srečanju z nigerijskim kolegom Geoffreyjem Onyeamo v prestolnici Abuja.

Bronasti kipci so se zdaj končno "vrnila tja, kamor spadajo, torej v Nigerijo", je še povedala Baerbock. Po njenih besedah je to še posebej pomembno za prebivalce Nigerije, "saj niso le umetniška dela, ne le kulturna dediščina, ampak tudi del identitete".

"Z vrnitvijo bronastih kipcev se Nemčija sooča tudi z enim svojih najtemnejših poglavij, in sicer s svojo kolonialno preteklostjo", je še povedala vodja nemške diplomacije in izrazila prepričanje, do bo vrnitev odprla novo poglavje v nadaljnjem poglabljanju kulturnega sodelovanja med državama.

Nigerijski minister je govoril o prvem koraku in dejal, da bo sledilo več bronastih kipcev. "Ukradenih je bilo veliko, veliko bronastih kipcev. Zato bodo tudi vrnjeni številni bronasti kipci," je dodal.

V približno 20 nemških muzejih je bilo doslej več kot 1100 umetniških del iz palače tedanjega kraljestva Benin, ki danes pripada Nigeriji. Predmeti, ki so poleg brona narejeni iz slonovine in drugih materialov, večinoma izvirajo iz britanskega plenjenja leta 1897.

