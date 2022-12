Zelenski na poti v ZDA

Zelenski se bo glede na napovedi Bele hiše v Washingtonu danes srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in na skupni seji obeh domov nagovoril kongres.

Bela hiša je potrdila, da na obisk v Washington prihaja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Da je na poti v ZDA, je v tvitu sporočil tudi sam. Napovedal je pogovore o krepitvi obrambnih zmogljivosti Ukrajine, ameriška stran pa izpostavlja pomembno sporočilo enotnosti Zahoda, ki ga njegov prvi obisk v tujini od ruske invazije pošilja Moskvi.

Zelenski se bo v Washingtonu ob 20. uri po srednjeevropskem času najprej srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, s katerim naj bi ob 22.30 tudi skupaj stopila pred novinarje. Zatem bo na skupni seji obeh domov nagovoril kongres. Ukrajinski predsednik je ob tem napovedal še niz dvostranskih srečanj.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes obiskal Belo hišo in ameriški kongres, poročajo številni ameriški mediji, od televizij, kot je CNN, do tiskovnih agencij, kot je AP. Ni pa še jasno, ali bo svoj prvi obisk tujine, odkar je Rusija februarja napadla njegovo državo, izkoristil tudi za odhod do sedeža ZN v New Yorku.

"Na poti v ZDA, da bi okrepili odpornost in obrambne zmogljivosti Ukrajine," je zapisal v tvitu. Z ameriškim predsednikom se bosta glede na njegove besede pogovarjala zlasti o sodelovanju med Ukrajino in ZDA.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v izjavi sporočila, da obisk poudarja trdno podporo ZDA Ukrajini, ki da bo trajala, dokler bo to potrebno.

Biden naj bi glede na navedbe neimenovanega visokega predstavnika administracije ob tej priložnosti naznanil nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti dveh milijard dolarjev, ki naj bi vključeval tudi sisteme zračne obrambe tipa patriot.

Ti veljajo za ključne pri obrambi Ukrajine pred ruskimi napadi z raketami in droni in kot je v izjavah pred obiskom izpostavil tudi predstavnik ameriške administracije, bo raketni sistem ključna pridobitev v obrambi Ukrajine pred "barbarskimi napadi na kritično infrastrukturo". ZDA naj bi ukrajinske sile za upravljanje s sistemi izurile "v tretji državi".

Rusija je minuli teden posvarila pred dobavo patriotov Ukrajini, ki že nekaj časa prosi zanje. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo v Moskvi, bi se ti uvrstili med najpomembnejše tarče ruskih sil.

ZDA so največja podpornica Ukrajine v denarju in orožju. Ukrajini so doslej zagotovile že za okoli 50 milijard dolarjev pomoči, vključno s približno 20 milijard dolarjev vredno pomočjo na področju varnosti. Med drugim so ukrajinskim silam dobavile raketne sisteme himars in sisteme zračne obrambe nasams.

Voditelja držav bosta sicer glede na napovedi Bele hiše spregovorila tudi o drugih temah, povezanih z vojno, vključno s sankcijami in drugimi oblikami pritiska na Rusijo ter gospodarsko in humanitarno pomočjo, ki jo potrebuje Ukrajina.

Pričakujejo, da bo obisk Moskvi poslal "močno sporočilo enotnosti in odločenosti" tako ZDA kot vseh drugih držav podpornic Ukrajine. Ni pa predviden nikakršen pritisk na Zelenskega v smeri pogovorov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, še zagotavljajo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Gre za prvi obisk Zelenskega v tujini, odkar je Rusija februarja napadla Ukrajino. 44-letnik je doslej pred tujo publiko nastopal prek video nagovorov. Kijev je zapušča le za potovanja znotraj države, nazadnje je v torek obiskal oblegano mesto Bahmut na vzhodu države.

Njegov obisk v ZDA je bil po poročanju AFP načrtovan v tajnosti, potem ko sta se Zelenski in Biden 11. decembra pogovarjala po telefonu. Pred tednom dni naj bi sledilo uradno vabilo, v nedeljo pa potrditev obiska.

