Afganistan / Oblasti prepovedale univerzitetno izobraževanje za ženske

Tudi srednje šole od sedmega razreda dalje so za dekleta zaprte, v Kabulu pa je ženskam prepovedano obiskovati javne parke in telovadnice

© Sebastian Rich / UN / Flickr

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob odločitvi talibanov, da ženskam v Afganistanu prepovejo dostop do univerzitetnega izobraževanja, "globoko zaskrbljen" in poziva afganistanske oblasti, da "zagotovijo enak dostop do izobrazbe na vseh ravneh". Torkovo sporočilo talibanov so obsodili tudi v Washingtonu, prav tako je ne odobrava Pakistan.

Talibanske oblasti v Afganistanu so v torek po vsej državi prepovedale univerzitetno izobraževanje za ženske. Prepoved velja za vse zasebne in javne univerze, prihaja pa manj kot tri mesece po tem, ko je na tisoče deklet in žensk opravljalo sprejemne izpite na univerzah po vsej državi.

Da je generalni sekretar ZN ob tej novici "globoko zaskrbljen", je v torek pozno zvečer sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Kot je dodal, Guterres ob tem "ponovno izpostavlja, da odrekanje izobrazbe ne pomeni le kršitve enakih pravic žensk in deklet, ampak bo imelo tudi uničujoče posledice za prihodnost države".

Odločitev talibanov so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ostro obsodili tudi v Washingtonu, kjer je ameriški državni sekretar Antony Blinken opozoril, da "talibani ne morejo pričakovati, da bodo legitimen član mednarodne skupnosti, dokler ne bodo spoštovali pravic vseh v Afganistanu". Kot je dodal, bo njihova tokratna odločitev imela posledice.

Ameriški State Department je sicer prav v torek sporočil, da so talibani izpustili dva Američana, ki sta bila pridržana v Afganistanu.

"Odrekanje izobrazbe ne pomeni le kršitve enakih pravic žensk in deklet, ampak bo imelo tudi uničujoče posledice za prihodnost države."



Antonio Gutteres,

generalni sekretar ZN

"Razumemo, da je bila to gesta dobre volje s strani talibanov. To ni bilo del izmenjave zapornikov ali pripornikov. Ni prišlo do izmenjave denarja," je novinarjem pojasnil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price, a dodal, da jim ni ušla "ironija" tega, da gesta dobre volje prihaja ravno na dan, ko so talibani proti lastnim ljudem sprejeli povsem drugačno gesto.

Zunanji minister Pakistana Bilaval Buto Zardari je medtem ob obisku v Washingtonu izrazil razočaranje ob talibanski prepovedi univerzitetne izobrazbe za ženske, a obenem ocenil, da najboljši pristop ostaja sodelovanje z oblastmi v sosednjem Afganistanu.

Alternative talibanom Buto Zardari ne vidi ter svari pred povečevanjem nestabilnosti v Afganistanu ali porastom Islamske države.

Čeprav so talibani po prevzemu oblasti v Afganistanu avgusta lani obljubljali mehkejša pravila, so kasneje močno omejili pravice žensk. Dekleta in ženske so večinoma izključene iz javnega življenja. Tudi srednje šole od sedmega razreda dalje so od menjave oblasti zaprte za dekleta. V Kabulu je ženskam od prejšnjega meseca prepovedano obiskovati javne parke in telovadnice.

gLq04NN9Z9E

PkAxfA9qqUw

I3j45ajTAaw

d0ii-l5Lbeg