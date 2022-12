Napadli so ju, ker sta Hrvata

Incident v Novem sadu je posledica sovražnega govora

Dva člana zagrebškega gledališča &TD je v torek v Novem sadu napadla skupina mladeničev, povod za napad pa naj bi bil to, da sta govorila hrvaško, je poročal novosadski portal 021.rs. Incident v letošnji Evropski prestolnici kulture je ostro obsodila hrvaška ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek in ga označila za posledico sovražnega govora.

Člana gledališča, tehnična delavca, sta bila v napadu lažje poškodovana, njune poškodbe pa so oskrbeli na urgenci kliničnega centra v Novem sadu. Potem ko so ju odpustili iz bolnišnice, sta se vrnila na Hrvaško.

Napadena gledališčnika sta za policijo izjavila, da so ju mladeniči prestregli na ulici in ju vprašali, ali sta iz Hrvaške, ter ju nato začeli pretepati. Policija po pisanju portala 021.rs išče skupino štirih do petih mladeničev, napad pa so kvalificirali kot nasilniško vedenje.

Gledališče &TD je bilo eno od petih gledališč iz regije, ki so sodelovala na festivalu Synergy v Novem sadu.

"Napad se je zgodil v Novem sadu, ki so ga letos razglasili za Evropsko prestolnico kulture, takšen incident pa grobo izničuje samo idejo evropske enotnosti in sodelovanja," je sporočila ministrica Obuljen Koržinek in izrazila pričakovanje, da bo napad obsodila tudi njena srbska kolegica.

Obuljen Koržinek je spomnila, da je cilj kulturnega sodelovanja spodbujanje vezi med državami in narodi, in dodala, da je bilo v zadnjih dneh v Srbiji mogoče slišati niz neprimernih izjav, povezanih s Hrvaško. "Takšni napadi so posledica takšne retorike," je poudarila.

Evropski prestolnici kulture 2022 sta poleg Novega sada letos še mesti Esch v Luksemburgu in Kaunas v Litvi.