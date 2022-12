Minister za zdravje o stavki / »Na izsiljevanje ne pristajamo«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan meni, da je napovedana stavka Fidesa nepotrebna

Za 11. januar napovedana stavka Fidesa je popolnoma nepotrebna, poudarja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ker je po prvi napovedi stavke vladna stran s Fidesom sklenila stavkovni sporazum, minister ocenjuje, da bi lahko zahteve sindikata pomenile kršitev sporazuma, razen zahteva o enakem dvigu plač za vse zdravnike in zobozdravnike.

iGFbhengyNY

Bešič Loredan je na današnji novinarski konferenci ponovil, da bo vlada plačna nesorazmerja celovito reševala znotraj napovedanega novega plačnega stebra za zdravstvo. Izhodišča za pogajanja, ki se bodo po napovedih začela januarja, bodo po ministrovih besedah ministra na vladi še sprejeli. Nov plačni steber pa bo oblikovan do 1. aprila 2023, je zagotovil.

V okviru stebra bo vlada odgovorila tudi na nekatere druge zahteve sindikata, med njimi na zahtevo po oblikovanju jasne karierne poti zdravnikov in prenos napredovanj specializantov po opravljenem specialističnem izpitu, je pojasnil.

Bešič Loredan je spomnil, da je vladna stran po septembrski prvi napovedi stavke Fidesa v mandatu aktualne vlade s sindikatom v oktobru sklenila sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti. V njem se je Fides zavezal, da v zvezi z oblikovanjem ločenega plačnega stebra ne bo sprožal stavkovnih aktivnosti.

Zato bi šlo lahko po ministrovi oceni pri vseh zahtevah Fidesa razen pri zahtevi o enakem dvigu plač za vse zdravnike in zobozdravnike za kršitev stavkovnega sporazuma.

"Prvič v zgodovini je odpravljen strop in prvič v zgodovini bodo zdravniki, ki so trenutno v 57. razredu, prišli v 59. In z napredovanji vemo, do kod lahko pridejo. Ureditev vseh plačnih nesorazmerij v trenutnem plačnem sistemu ni mogoča, zaradi česar smo se tudi lotili urejanja novega plačnega stebra v zdravstvu. V izsiljevanje ne bomo privolili."



Danijel Bešič Loredan,

minister za zdravje

Podpredsednik Fidesa in vodja pogajalske skupine sindikata Gregor Zemljič je v torek med drugim poudaril, da v sindikatu pričakujejo dvig plač v višini petih plačnih razredov za vse zdravnike in zobozdravnike.

Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi vlada do napovedane stavke 11. januarja pristala na tako zvišanje plač, je minister odgovoril, da te možnosti ni.

Napoved stavke bo obravnavala tudi vlada in Fidesu poslala uradni odgovor, predvidoma v prvem tednu prihodnjega leta, je dejal minister. "Zanimivo, ko je SDS v vladi, ni nikoli nobene napovedane stavke," je izpostavil.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami so poleg omenjene odprave plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Bešič Loredan je danes poudaril, da na strani ministrstva ali vlade za nastale razmere v zdravstvu nikoli niso okrivili zdravnikov ali zdravstvenih delavcev.

"Zanimivo, ko je SDS v vladi, ni nikoli nobene napovedane stavke."

V Fidesu zahtevajo tudi oblikovanje jasne karierne poti zdravnikov in prenos napredovanj, doseženih v času specializacije, ki se sedaj zdravnikom po opravljenem specialističnem izpitu ne upoštevajo.

Zadnja stavkovna zahteva je pa dosledno upoštevanje standardov in normativov. Ob tem pričakujejo tudi vzpostavitev pravnih podlag in virov financiranja za fleksibilno nagrajevanje zdravnikov in zobozdravnikov, ki presegajo te standarde in normative.

tbx1-YDlIYA