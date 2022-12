Janša stranki SD nakazal 12.000 evrov

Predsednik SDS Janez Janša je stranki SD poravnal dosojeno odškodnino zaradi neresničnih izjav, povezanih z lastništvom vile

Janez Janša in njegovi ožji sodelavci iz stranke SDS

© Borut Krajnc

Predsednik SDS Janez Janša je po poročanju časnika Delo stranki SD poravnal dosojeno odškodnino zaradi neresničnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Po podatkih časnika je stranki nakazal 12.476 evrov odškodnine z obrestmi.

Predsednik SDS je v zvezi z vilo v središču Ljubljane pred meseci zapisal: "Vsak brani svojo lastnino, četudi je ukradena vsem lastnikom električnih števcev. Tako kot judovska vila, v kateri deluje stranka SD."

Zaradi teh navedb je stranka SD na Okrajnem sodišču v Velenju vložila tožbo proti Janši, sodišče pa je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši je sodišče naložilo tudi plačilo 10.000 evrov odškodnine in plačilo stroškov sodnega postopka.

Vila Moskovič na Levstikovi 15, kjer ima danes sedež stranka SD

© Igor Zaplatil / Iz knjige Usode ljubljanskih stavb in ljudi

Sodišče je izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.

Janša se je na sodbo pritožil, a je Višje sodišče v Celju pritožbo zavrnilo in v celoti pritrdilo prvostopenjskemu sodišču. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Septembra letos je nato Janša sredi noči na Twitterju objavil tri fotografije sodbe velenjskega okrajnega sodišča. Na eni od njih je vsebina javnega opravičila SD, ki ga je moral po sodbi objaviti zaradi svojih zapisov.

V SD so takrat ocenili, da gre "za klavrno opravičilo, ki pravzaprav ni opravičilo". Dodatno so v izjavi za javnost zapisali, da objava opravičila jasno kaže na Janševo priznanje za izrečene laži o "ukradeni židovski vili". Takrat so navedli še, da Janša dosojene jim odškodnine še ni poravnal.