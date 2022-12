Nova24TV objavlja tudi Breitbartove vsebine

Šestnajst izmed 21 analiziranih slovenskih spletnih portalov je v letih 2016 in 2017 ustvarilo podjetje, katerega poslovne povezave vodijo do stranke SDS

Predsednik SDS Janez Janša pred mikrofonom Nova24TV

© YouTube / UKC LJ

Podjetje Infotrend na svojem spletnem mestu piše, da izdelujejo vrhunske spletne strani, s katerimi lahko dvignejo poslovanje strank na višjo raven. V letih 2016 in 2017 je ustvarilo 16 izmed 21 slovenskih regionalnih portalov, ki jih je portal Oštro analiziral v okviru čezmejne preiskave virov dezinformacij v 13 državah.

Analiza Oštra še kaže, da vseh 16 redno objavlja dnevno-informativne vsebine, v katerih predstavlja le gledišče SDS. Nekateri so širili tudi take, ki niso držale, so bile neutemeljene ali manipulativne.

Poti računalniškega podjetja Infotrend sicer vodijo do stranke SDS. Njegov direktor je Andraž Selan, ki je poslovni partner Andreja Jeraja, brata poslanke SDS Alenke Jeraj, v drugem računalniškem podjetju, Namestu.

»Merjenje prometa je pomembno za razumevanje občinstva – od kod je, kakšna vsebina mu je všeč in kako dobro delujejo oglasi,« je pojasnil Vladimír Smitka, češki analitik za spletno varnost.

Petnajst portalov uporablja tudi isti račun v programu Google Ads za objavo oglasov prek brskalnika, kar po Smitkovi oceni kaže, da »gre denar od oglaševanja prek Googla v isti žep«.

Proruske dezinformacije razširjajo v Bolgariji in baltskih državah, v Nemčiji, na Češkem in Slovaškem pa tako prorusko kot skrajnodesničarsko propagando.

Slovenska spletna portala Nova24tv.si in Demokracija.si sta se od začetka delovanja sklicevala na vsaj štiri tuje skrajno desne portale, od leta 2019, ko sta po podatkih projekta Firehose of Falsehood začela objavljati povezave na ameriški Breitbart.com, pa največkrat na zadnjega.

Kaj je podrobneje pokazala analiza spletnih portalov, ki so dokazljivi viri dezinformacij, oziroma portalov, ki delijo vsebine prvih ali se nanje sklicujejo, preberite v zgodbi neprofitnega medija Oštro.