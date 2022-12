Milijon (evrov)

Policija in tožilstvo preiskujeta oškodovanje javnih sredstev pri poslih bivšega okoljskega ministra Andreja Vizjaka in pravnika Senka Pličaniča P

Dva nedolžna: Prejšnji minister za okolje Andrej Vizjak in njegov pravni svetovalec Senko Pličanič. Cena: sitnica

© Aleš Beno

Konec novembra je policija z ministrstva za okolje in prostor odnesla zajeten sveženj pogodb, ki jih je sklenil bivši okoljski minister v Janševi vladi Andrej Vizjak s pravnikom, nekdanjim ministrom in profesorjem Pravne fakultete Senkom Pličaničem. Na okrožnem državnem tožilstvu so potrdili, da preiskujejo sum oškodovanja javnih sredstev. Po podatkih baze Erar je ministrstvo od decembra 2020 do konca Vizjakovega mandata Pličaničevemu podjetju Sol.Lex.Sus nakazalo skupaj slab milijon evrov (968.745 evrov), o čemer so v zadnjih tednih poročali številni mediji. Nepravilnosti pri teh poslih je že pred meseci odkrilo tudi računsko sodišče, čeprav Pličanič trdi drugače.