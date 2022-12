Kako je častni konzul Slovenije v Trinidadu pomagal Cambridge Analytici

Slovenija ima na karibskem otočju Trinidad in Tobago od leta 2013 častnega konzula. Oštro in OCCRP sta odkrila, da je odigral pomembno vlogo v kampanji volilnega inženiringa, ki jo je v državi 2010 izvedla predhodnica razvpite Cambridge Analytice, financiral pa jo je nekdanji podpredsednik Fife Jack Warner

Nekdanji britanski premier Gordon Brown in Jack Warner novembra leta 2009

© 10 Downing Street / Flickr

Osramočeni nekdanji podpredsednik Fife Jack Warner je v Trinidadu in Tobagu financiral dezinformacijsko kampanjo, ki jo je mednarodno podjetje za volilni inženiring izvedlo, da bi Afrotrinidadčane odvrnilo od glasovanja na parlamentarnih volitvah.

Warner se trenutno bori proti izročitvi Združenim državam Amerike zaradi obtožb o korupciji. Med drugim mu očitajo prejem 5 milijonov dolarjev podkupnine, da bi Rusija leta 2018 gostila svetovno prvenstvo v nogometu. (Ki ga tudi je.)

Doslej pa še ni bila javno razkrita njegova vpletenost v predvolilno kampanjo Do so! (naredi tako), ki jo je vodila družba SCL, predhodnica podjetja Cambridge Analytica. V kampanji, ki je verjetno vplivala na izid trinidadskih volitev leta 2010 za stranko UNC (United National Congress), so uporabili grafite, jumbo plakate in glasbene videe, da bi afrotrinidadsko mladino odvrnili od glasovanja.

Po navedbah v pisni izjavi, ki jo je ameriškemu FBI predložil nekdanji uslužbenec SCL, pridobila pa sta jo Oštro in mednarodna mreža preiskovalnih novinarjev OCCRP, je kampanjo Do so! financiral Warner. Pri tem mu je po ugotovitvah Oštra in OCCRP pomagal njegov odvetnik Om Lalla, ki je imel v kampanji vlogo Warnerjevega predstavnika za podjetje SCL.

Warnerjeva kariera v mednarodnem nogometu se je v tistem času zaradi obtožb, da je v zameno za denar kupčeval z uslugami, že prevešala h koncu. Kljub temu je, po uvrstitvi v parlament leta 2007, pripravljal teren za drugo dejanje v svoji karieri trinidadskega politika.

Sven Hughes, nekdanji direktor SCL za področje volitev, je za Oštro in OCCRP povedal, da se je podjetje s trinidadsko opozicijo povezalo prek pogodbenih partnerjev v regiji, denimo z otočja Sveti Krištof in Nevis, kjer je SCL po lastnih trditvah že vplival na izid volitev. Od leta 2019 je SCL sicer v stečaju.

Trinidadske volitve leta 2010 so bile v marsičem kritične, saj je bil tedanji predsednik vlade po treh mandatih ranljiv. Glede na kontekst teh volitev je bila vloga SCL »resnično strašljiva«, pravi Emma Briant, raziskovalka na britanskem kolidžu Bard, kjer preučuje informacijsko bojevanje in propagando.

Razkritja Oštra in OCCRP po njeni oceni potrjujejo, da je potreben boljši nadzor nad podjetji, ki se ukvarjajo z vplivanjem na družbo. V trinidadski politiki »obstaja rasno ločevanje, vsakdo pa se lahko odloči, ali bo igral na to karto ali našel kaj drugega«.

Je pa Warnerjev odvetnik Om Lalla tudi častni konzul Slovenije v Trinidadu in Tobagu. Kako je sodeloval z družbo SCL, ki je predhodnica razvpite Cambridge Analytice, in kako je postal častni konzul preberite v zgodbi neprofitnega medija Oštro.