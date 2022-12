(Ne)stanovanjska politika

Računsko sodišče ugotovilo neučinkovitost vlad Mira Cerarja, Marjana Šarca in Janeza Janše

Protestni performans o stanovanjski problematiki, ki ga pripravlja civilna iniciativa »Kje bomo pa jutri spali?«

© Borut Krajnc

»Reševanje stanovanjske problematike presega kratkoročne načrte, letne proračune in en politični mandat, načrtovati se mora dolgoročno in strateško,« je v nedavni reviziji izvajanja stanovanjske politike od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021 zapisalo računsko sodišče in povzelo ključno težavo (ne le) neobstoječe stanovanjske politike pri nas.