Zakaj je šel Zelenski v Washington, ne pa v katero od evropskih prestolnic?

IZJAVA DNEVA

"Po skoraj letu dni vojne ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni odšel v Berlin, Pariz ali Bruselj, ampak v Washington. Vojna v Ukrajini je evropska vojna, glavni vojaški in politični zaveznik Ukrajine pa so ZDA. Moralo bi biti drugače. Malo zadrege povzroča le dejstvo, da celina ni sposobna sama braniti države, ki je sredi vojne tudi uradno postala kandidatka za vstop v EU. Od vsega začetka Zelenskega opozarjajo pred posledicami poraza. Zelo redko pa je iz evropskih prestolnic slišati navdušenje nad morebitno zmago. Skoraj se zdi, da bi bila za Evropo zmaga bolj uničujoča od poraza. Nafta, begunci, plin, zima, recesija. Zelo živa je ideja, da bi bilo za Evropo najpametneje, če se Ukrajina vda, odpove Krimu in Donbasu in potem zaprosi za pogajanja. Dokler tega ne naredi, velja za deželo nasilnežev, ki Ruski federaciji onemogočajo, da bi do konca izpeljala svojo miroljubno politiko. Zato je šel ​Zelenski v Washington, ne pa v katero od evropskih prestolnic."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je Ukrajina največ orožja za obrambo dobila iz ZDA)