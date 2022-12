Ukrajina poziva k izključitvi Rusije iz Združenih narodov

V Kijevu opozarjajo, da so dejanja Rusije v nasprotju s pojmom miroljubne države

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

© Flickr

Ukrajina je danes pozvala k izključitvi Rusije iz Združenih narodov. "Ukrajina poziva države članice ZN, naj Ruski federaciji odvzamejo status stalne članice Varnostnega sveta ZN in jo izključijo iz ZN," je v izjavi na spletni strani zapisalo ukrajinsko zunanje ministrstvo.

Rusija lahko sicer kot ena od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN vloži veto na sprejetje vsake resolucije.

Kijev je poziv o izključitvi Rusije iz ZN objavil deset mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino. Poziv je v nedeljo napovedal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. "Jutri bomo uradno izrazili svoje stališče. Imamo zelo preprosto vprašanje: ali ima Rusija pravico ostati stalna članica Varnostnega sveta ZN in sploh biti v Združenih narodih," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kuleba.

V pozivu med drugim ukrajinsko zunanje ministrstvo navaja, da Ruska federacija nikoli ni opravila pravnega postopka za sprejem v članstvo ZN in zato nezakonito zaseda mesto nekdanje Sovjetske zveze v Varnostnem svetu ZN.

V Kijevu tudi opozarjajo, da so dejanja Rusije v nasprotju s pojmom miroljubne države. "Tri desetletja njene nezakonite prisotnosti v ZN so zaznamovale vojne in zasegi ozemelj drugih držav, nasilno spreminjanje mednarodno priznanih meja ter poskusi zadovoljevanja njenih invazivnih in neoimperialnih ambicij," so med drugim zapisali.

Kot med drugim še navajajo, Ukrajina trpi zaradi obsežne invazije Ruske federacije. Poskus Rusije, da bi z grožnjo ali uporabo sile priključila avtonomno republiko Krim in mesto Sevastopol ter ukrajinske regije Doneck, Zaporožje, Lugansk in Herson, ter poznejši vojaški nadzor in začasna okupacija teh ozemelj s strani Rusije pomenijo kršitev suverenosti, ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti Ukrajine ter splošno priznanih načel in norm mednarodnega prava, poudarjajo v izjavi.