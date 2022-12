Vučić ukazal najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske

Do odredbe predsednika prihaja v času vse večjih napetosti na Kosovu

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

© Franz Johann Morgenbesser / Flickr

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek zvečer ukazal najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom notranjega ministrstva, je sporočil srbski obrambni minister Miloš Vučević in pri tem dodal, da za zdaj ni razloga za paniko. Do odredbe predsednika prihaja v času vse večjih napetosti na Kosovu.

"Predsednik je kot vrhovni poveljnik oboroženih sil ukazal najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske," je naznanil Vučević. Hkrati je srbski notranji minister Bratislav Gašić v pisni izjavi sporočil, da je v skladu z ukazom predsednika odredil polno bojno pripravljenost vseh enot pod nadzorom ministrstva, ki so sedaj že pod poveljstvom generalštaba, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsednikov ukaz je Vučević pojasnil z molkom mednarodne skupnosti in njihovimi nevtralnimi izjavami, ki ne vodijo k politični rešitvi konflikta. Skrbi ga tudi izogibanje pogovorom o vzrokih, ki so "pripeljali do političnega in demokratičnega boja srbske skupnosti na Kosovu".

Kot je dejal, ukazana stopnja bojne pripravljenosti dviguje srbsko vojsko na najvišjo raven delovanja, s čimer Srbija ščiti ozemeljsko celovitost in suverenost države ter preprečuje teror nad svojimi državljani, kjerkoli živijo.

"Srbija v upanju, da se bodo problemi rešili v političnem formatu z dialogom, ostaja zavezana pogovorom, hkrati pa mora skrbeti za zaščito svojih nacionalnih interesov," je poudaril Vučević. Prištino je obtožil, da nenehno izvaja tvegane in enostranske poteze, ki dvigujejo napetosti in vodijo v nadaljnjo eskalacijo razmer.

Vse državljane Srbije je pozval, naj ostanejo mirni in zbrani, naj ne podlegajo lažnim novicam in zlobnim komentarjem ter naj pokažejo dostojanstvo, nacionalno solidarnost in politično zrelost kot državljani in kot narod.

"Srbija v upanju, da se bodo problemi rešili v političnem formatu z dialogom, ostaja zavezana pogovorom, hkrati pa mora skrbeti za zaščito svojih nacionalnih interesov."



Miloš Vučević,

srbski obrambni minister

Evropska unija je medtem v ponedeljek pozvala k takojšnji in brezpogojni vzpostavitvi svobode gibanja za vse državljane, tudi za verske voditelje, potem ko so vodji srbske pravoslavne cerkve patriarhu Porfiriju nedavno prepovedali vstop na Kosovo. Z njim se je v ponedeljek zvečer sestal predsednik Vučić.

"Pričakujemo, da se bosta Kosovo in Srbija vrnila k prizadevanjem za ustvarjanje okolja, ki bo ugodno za spravo, regionalno stabilnost in sodelovanje v korist državljanov, kar vključuje tudi zaščito srbskega prebivalstva na severu Kosova," je dejala tiskovna predstavnica EU za zunanjo politiko Nabila Masrali, poroča srbski portal N1.

Razmere na Kosovu so se v zadnjih dveh tednih ponovno zaostrile, potem ko je kosovska policija aretirala nekdanjega srbskega policista zaradi suma kršitve ustavnega reda, na kar so se Srbi odzvali s postavitvijo barikad in zahtevali njegovo izpustitev. Z barikadami vztrajajo že 18 dni, kljub pozivom mednarodne skupnosti, naj jih odstranijo.

Barikado so ponoči postavili tudi v severnem delu Mitrovice v ulici Knjaza Miloša, ki vodi do središča mesta, poroča srbska televizija RTS. Gre za prvo postavljeno barikado v središču razdeljenega mesta, kjer živi velik del srbskega prebivalstva na Kosovu.

Dodatne napetosti so v ponedeljek podžgale domneve, da ima kosovska vlada pripravljen operativni načrt za odstranitev barikad na severu Kosova in da za izvedbo tega pričakujejo pomoč misije zveze Nato na Kosovu (Kfor).

Srbska vojska je bila sicer v zadnjih letih že večkrat v stanju povečane bojne pripravljenosti zaradi napetosti s Kosovom - nazadnje novembra, ko je trdila, da je več brezpilotnih letal s Kosova vstopilo v srbski zračni prostor.

65jJGONFhGY