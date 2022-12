Ruski zunanji minister / »Ukrajina in Zahod si prizadevata uničiti Rusijo«

Lavrov je Kijev obtožil, da si prizadeva ZDA in druge članice zveze Nato pritegniti še globlje v konflikt

"Ukrajina mora izpolniti ruske zahteve o demilitarizaciji in denacifikaciji ozemelj pod nadzorom Kijeva ter o odpravi groženj za varnost Rusije, sicer se bodo s tem vprašanjem ukvarjale ruske oborožene sile," je v ponedeljek opozoril ruski zunanji minister Sergej Lavrov in hkrati obtožil Ukrajino in Zahod, da si prizadevata uničiti Rusijo.

"Zahteve Rusije za demilitarizacijo in denacifikacijo ozemelj, ki jih nadzoruje ukrajinski režim, in za odpravo groženj varnosti Rusije, vključno z našimi novimi ozemlji, so sovražniku dobro znane. Izpolnite jih za svoje lastno dobro, saj bo v nasprotnem primeru o tem odločala ruska vojska," je za rusko tiskovno agencijo Tass izjavil Lavrov.

Kijev je obtožil, da si prizadeva ZDA in druge članice zveze Nato pritegniti še globlje v konflikt in pri tem spomnil na odziv ukrajinskih oblasti na padec rakete na poljsko vas Przewodow sredi novembra, ki je terjal dve smrtni žrtvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Politična usmeritev Zahoda, ki si prizadeva za popolno omejevanje Rusije, je izjemno nevarna. To prinaša tveganje neposrednega oboroženega spopada med jedrskimi silami."



Sergej Lavrov,

ruski zunanji minister

"Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je raketo takoj skušal označiti za rusko. Še dobro, da sta Washington in Bruselj takrat premogla toliko modrosti, da se nista pustila zapeljati," je dodal ruski zunanji minister.

Kritiziral je tudi ravnanje Zahoda, zlasti njihova ugibanja, da je Rusija tik pred tem, da proti Ukrajini uporabi jedrsko orožje. "Politična usmeritev Zahoda, ki si prizadeva za popolno omejevanje Rusije, je izjemno nevarna. To prinaša tveganje neposrednega oboroženega spopada med jedrskimi silami," je zatrdil Lavrov in ponovil, da v morebitni jedrski vojni ne bo zmagovalcev.

