Letos v ZDA ustreljenih več kot 6000 otrok

Leta 2014, ko je Arhiv nasilja s strelnim orožjem začel zbirati podatke, je bilo ubitih ali ranjenih 2859 otrok

Letos je bilo v ZDA s strelnim orožjem ubitih ali ranjenih 6023 otrok, starih manj kot 17 let, poroča neprofitna organizacija Arhiv nasilja s strelnim orožjem. To je največ v devetih letih, odkar omenjena organizacija spremlja tovrstno nasilje. Leta 2021 je bilo ubitih ali ranjenih 5708 otrok.

Po podatkih organizacije je bilo letos s strelnim orožjem ubitih najmanj 306 otrok, starih 11 let ali manj. V streljanju je umrlo še 1323 otrok, starih od 12 do 17 let, navaja spletna stran.

Leta 2014, ko je Arhiv nasilja s strelnim orožjem začel zbirati podatke, je bilo ubitih ali ranjenih 2859 otrok.

Na božični večer je bila v Kansas Cityju v zvezni državi Missouri ubita triletna deklica. Med smrtnimi žrtvami je letos tudi 19 učencev, starih 11 let ali manj, ki jih je 24. maja ubil napadalec na osnovni šoli Robb v mestu Uvalde v Teksasu.

Ena najmlajših žrtev, ki so bile letos ubite s strelnim orožjem, je bila 5-mesečna Cecilia Thomas, ki so jo 24. junija v Chicagu ustrelili v glavo, ko je sedela v avtomobilu.