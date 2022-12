Zaradi vojne v Ukrajini nemški izvoz orožja letos presegel osem milijard evrov

Vladajoča nemška koalicija se je sicer zavezala, da bo izvoz zmanjšala

Olaf Scholz, nemški kancler

© Thomas Imo / photothek.net

Nemška vlada je letos odobrila izvoz orožja v vrednosti 8,35 milijarde evrov, kar je druga najvišja letna vrednost v zgodovini države. Od tega je bilo 2,24 milijarde evrov oziroma več kot četrtina orožja in vojaške opreme iz Nemčije namenjene Ukrajini, vključno s protiletalskimi tanki, samovoznimi havbicami, raketometi in sistemi zračne obrambe.

Podatke o izvozu je ministrstvo za gospodarstvo posredovalo na zahtevo Sevima Dagdelena, poslanca skrajno leve stranke Die Linke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do rekordne vrednosti izvoza orožja in vojaške opreme, ki jo je prehitel le lanski izvoz v vrednosti 9,35 milijarde evrov, je letos prišlo kljub temu, da se je vladajoča nemška koalicija pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza zavezala, da bo izvoz zmanjšala.

Toda vojna v Ukrajini je to obljubo postavila na glavo. Samo Ukrajini je Nemčija letos dobavila za 2,24 milijarde evrov orožja in opreme. Sledijo Nizozemska, ZDA, Velika Britanija in Madžarska.

V 16 letih vlade nekdanje kanclerke Angele Merkel je bila meja šestih milijard evrov tovrstnega izvoza presežena le petkrat.