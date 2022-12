Kim Jong-un zastavil nove smernice za severnokorejske oborožene sile

Nove smernice za severnokorejske oborožene sile prihajajo v času, ko je Pjongjangu kljub strogim mednarodnim sankcijam uspelo okrepiti razvoj jedrskega arzenala

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v poročilu, predstavljenem na letnem plenarnem zasedanju vladajoče Delavske stranke, zastavil nove smernice za severnokorejske oborožene sile, je danes poročala državna tiskovna agencija KCNA. Podrobnosti o smernicah ni navedla, je pa namignila, da se bodo tudi prihodnje leto nadaljevali preizkusi raket.

V svojem poročilu je Kim analiziral in ocenil nove zaostrene razmere na Korejskem polotoku ter določil nove ključne smernice za okrepitev obrambnih zmogljivosti Severne Koreje, ki naj bi se uresničili prihodnje leto, poroča KCNA.

Severnokorejski voditelj trenutno predseduje letnemu plenarnemu zasedanju vladajoče Delavske stranke, ki se je začelo v ponedeljek. Namen zasedanja je pregled državne politike v letošnjem letu ter sprejetje osnutka proračuna in ključnih smernic na področju varnosti, gospodarstva in diplomacije za prihodnje leto.

Podrobnosti zasedanja bodo predvidoma objavljene konec tedna ob njegovem zaključku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v torek je Kim v svojem govoru na zasedanju predstavil glavne cilje, ki jih Severna Koreja v prihodnjem letu želi doseči na ključnih področjih gospodarstva, kot so kovinska, kemična, energetska, premogovna in strojna industrija ter gradbeništvo in kmetijstvo.

Nove smernice za severnokorejske oborožene sile prihajajo v času, ko je Pjongjangu kljub strogim mednarodnim sankcijam uspelo okrepiti razvoj jedrskega arzenala. Prav tako pa je Severna Koreja letos izvedla rekordno število izstrelitev raket.

Pjongjang je nedavno tudi spremenil svojo zakonodajo o jedrskem orožju, severnokorejski voditelj pa je državo razglasil za "nepovratno jedrsko silo". ZDA in Južna Koreja v luči tega že več mesecev opozarjajo, da se Severna Koreja pripravlja na izvedbo sedmega jedrskega poskusa.

