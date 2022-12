Mobilna aplikacija eOsebna

Enostavnejša uporaba elektronske osebne izkaznice

© Ministrstvo za javno upravo

V spletnih trgovinah Google Play in App Store je od danes na voljo mobilna aplikacija eOsebna, ki omogoča enostavnejšo uporabo elektronske osebne izkaznice. S pomočjo mobilne aplikacije se identificiramo pri uporabi spletnih storitev in upravljamo z gesli elektronske osebne izkaznice, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Z mobilno aplikacijo eOsebna želijo državljanom olajšati uporabo elektronske osebne izkaznice, kot so s skupnim imenom poimenovana tri digitalna potrdila na čipu nove osebne izkaznice. Digitalno potrdilo za podpis in digitalno potrdilo za prijavo visoke ravni sta zaščitena s kodo PIN, medtem ko digitalno potrdilo nizke ravni omogoča prijavo brez vnosa kode PIN. Mobilna aplikacija omogoča brezstično uporabo elektronske osebne izkaznice, za kar se uporablja protokol NFC. NFC je kratica za angleško besedo Near Field Communication, ki pomeni visokofrekvenčno komunikacijsko tehnologijo kratkega dosega.

Za uporabo mobilne aplikacije poleg osebne izkaznice s čipom potrebujemo pametni telefon z operacijskim sistemom Android ali iOS, ki podpira protokol NFC. Po pojasnilu ministrstva omenjeni protokol podpira velika večina pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android in telefoni iPhone od modela 7 dalje.

EOsebna skupaj s pametnim telefonom deluje kot čitalnik osebne izkaznice s čipom in omogoča uporabo tako digitalnega potrdila za prijavo visoke ravni kot tistega nizke ravni. Ko imamo mobilno aplikacijo nameščeno na pametnem telefonu, moramo z njo povezati svojo osebno izkaznico, tako da prepišemo kodo CAN. Ta je sestavljena iz šestih števk, ki so navpično natisnjene ob desnem robu na sprednji strani osebne izkaznice. Z mobilno aplikacijo lahko povežemo tudi več osebnih izkaznic, kar denimo omogoča, da več družinskih članov uporablja svoje elektronske osebne izkaznice z enim samim pametnim telefonom.

EOsebna skupaj s pametnim telefonom deluje kot čitalnik osebne izkaznice s čipom in omogoča uporabo tako digitalnega potrdila za prijavo visoke ravni kot tistega nizke ravni.

Ko je elektronska osebna izkaznica povezana, se lahko z njo prijavimo v katero koli spletno aplikacijo, ki omogoča prijavo prek storitve SI-PASS. To naredimo tako, da s seznama izberemo prijavo z elektronsko osebno izkaznico in mobilno aplikacijo. Pri tem lahko uporabimo bodisi brskalnik na mobilni napravi bodisi brskalnik na osebnem računalniku. V tem primeru moramo ob prijavi s kamero preko aplikacije eOsebna zajeti kodo QR, ki se izpiše na zaslonu osebnega računalnika.

Z mobilno aplikacijo eOsebna lahko urejamo nastavitve aplikacije in pregledujemo podatke elektronske osebne izkaznice. Z mobilno aplikacijo lahko elektronsko osebno izkaznico tudi aktiviramo, ji spremenimo kodo PIN ali jo odklenemo s pomočjo kode PUK.

V začetku januarja bodo uporabo mobilne aplikacije eOsebna podrobneje predstavili tudi v živo, na voljo pa bodo tudi video filmčki oziroma natančni video prikazi namestitve in uporabe mobilne aplikacije eOsebna.

Ob tej mobilni aplikaciji pa za prijavo v elektronske storitve, za e-podpisovanje in urejanje gesel ostaja tudi klasičen način uporabe elektronske osebne izkaznice s čitalnikom.