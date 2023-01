RTV / Predsednica bo žrebala

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes opravila žreb, s katerim bo določila, kateri člani novega sveta RTVS bodo imenovani za štiriletni in kateri za dveletni mandat

Nataša Pirc Musar

© Mateja Jordovič Potočnik / WikiCommons

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes ob 14. uri opravila žreb, s katerim bo določila, kateri člani novega sveta RTVS bodo imenovani za štiriletni in kateri za dveletni mandat. Predsednica republike bo žreb opravila v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je po potrditvi na novembrskem referendumu začela veljati 28. decembra. Žrebanje bo javno.

Pirc Musar bo žreb opravila javno, v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na spletni strani www.predsednica-slo.si, so sporočili iz urada predsednice.

Žrebanje bo potekalo tako, da bo predsednica republike iz bobna eno za drugo naključno izvlekla 17 kroglic. Prvih devet izvlečenih kroglic bo predstavljalo upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta Radiotelevizije Slovenija RTVS), ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. Naslednjih osem izvlečenih kroglic pa bo predstavljalo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let.

Novela določa, da se bo moral novi svet zavoda konstituirati najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. Ko bo svet ustanovljen, začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora v. d. generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.

V novem svetu zavoda bo namreč 17 članov. Šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo zaposleni izbrali iz lastnih vrst, 11 članov pa bo predstavnikov javnosti. Med njimi bodo po enega imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, krovna organizacija invalidskih organizacij, Varuh človekovih pravic, dva člana pa Nacionalni svet za kulturo.

Kdaj bo novi svet začel delovati, še ni znano in je odvisno tudi od morebitnega zadržanja novele, o čemer bodo odločali ustavni sodniki. Ustavno sodišče bo namreč v četrtek začelo obravnavo pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS, pod katero je prvopodpisani predsednik dozdajšnjega programskega sveta Peter Gregorčič.

Med pobudniki so tudi dozdajšnji generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, dozdajšnja namestnica predsednika nadzornega sveta Tamara Besednjak Valič in dozdajšnji direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija. Prepričani so, da so z uveljavitvijo novele mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia prenehali brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Predlagali pa so absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele.

Ker menijo, da je bila sprejeta na nedemokratičen način, je pobudo za oceno ustavnosti novele vložila tudi skupina državljanov s prvopodpisanim Vilijem Kovačičem. A njihove pobude za zdaj še ni na dnevnem redu sej ustavnega sodišča.