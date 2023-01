Zadnje opozorilo / »Država pričakuje, da bodo kolegice in kolegi še naprej delali na zrak«

Protestni shod pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev, ki bo 14. januarja, je zadnje opozorilo pred ostrejšimi ukrepi

Protestni shod pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev v vrtcih, ki bo 14. januarja v Ljubljani, je po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja zadnje opozorilo pred ostrejšimi ukrepi. Kot je poudaril, je njihovo delo ovrednoteno nedostojno, saj povprečna plača ne dosega 80 odstotkov plače vseh zaposlenih v javnem sektorju z enako izobrazbo.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se sredi decembra lani odločili za shod v podporo zaposlenim na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, ker pogajanja z vlado, na katerih se bodo sicer sestali tudi danes, že nekaj mesecev stojijo. Kot je na novinarski konferenci pojasnil Štrukelj, so se odločili za shod v soboto, da bo lahko delo v vrtcih teklo normalno, saj ne želijo povzročati težav staršem vrtčevskih otrok.

Po njegovih besedah razvrednotenje dela pomočnikov vzgojiteljev ni unikatno v javnem sektorju, je pa "zelo dobra ilustracije tega, kako dramatično deformiran je plačni sistem v javnem sektorju". Po njegovih besedah je izrazito nepravičen do nekaterih v javnem sektorju, ki opravljajo odgovorna dela. Za shod so si zato izbrali slogan Moja odgovornost ni minimalna.

Ob tem je pojasnil tudi, da povprečna plača pomočnikov vzgojiteljev ne dosega 80 odstotkov povprečne plače tistih zaposlenih v javnem sektorju, ki imajo enako, torej srednjo izobrazbo. Njihov povprečni plačni razred je tako po Štrukljevih besedah še vedno pod minimalno plačo. Pri tem so v sindikatu navedli podatke, da pa je povprečna plača medicinske sestre z enako izobrazbo devet odstotkov nad povprečjem, povprečna plača vojaka s srednješolsko izobrazbo pa 48 odstotkov višja od povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju.

Štrukelj je prepričan, da pri teh ogromnih razlikah država pomočnikom vzgojiteljev sporoča, da njihovo delo ni nič vredno, da je njihova odgovornost nepomembna. "Država pričakuje, da bodo kolegice in kolegi še naprej delali na zrak, ampak to se je ta trenutek končalo," je bil odločen Štrukelj. Napovedal je, da bodo pritiske stopnjevali. Če shod prihodnji teden ne bo zalegel, bodo šli po njegovih napovedih s celotnim članstvom pred vlado, kar bo opozorilo pred splošno stavko, ki bo temu sledila.

Kader iz vrtcev odhaja, saj da nekateri zaradi višje plače raje odidejo na delo v trgovske centre. Opozoril je, da je zdaj skrajni čas, da se stvari spremenijo, da se ne bo zgodila kriza "kot v zdravstvu, ki pospešeno razpada, ker nismo ukrepali pravi čas".

Ob tem je predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz Marjana Kolar med drugim izpostavila pomen delovnega mesta pomočnika vzgojitelja, ki pa da je "očitno zelo nepomembno za našo oblast". Po njenih besedah je nesprejemljivo, da je to delo ovrednoteno z minimalno plačo.

Pomočnice vzgojiteljic iz posameznih vrtcev po državi so medtem opozorile tudi, da so se zahteve pri njihovem delu povečale, da niso več zgolj varuhinje, ampak se nenehno izobražujejo in v tandemu sodelujejo z vzgojiteljico pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti, a da se to žal ne vrednoti. Prav tako so neovrednoteni pridobljeni nazivi.

Zaradi razmer se počutijo razočarane, prizadete in tudi ponižane, ko morajo za razliko do minimalne plače prejeti doplačila. Opozorile so še na številne primere poklicnih bolezni in poudarile, da pri delu vztrajajo zaradi otrok, ker jih delo z njimi osrečuje, a da si nekateri ne morejo več privoščiti opravljati takega dela.

tQX_Q3dFwAE