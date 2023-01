Bojana Beović / »Ambulante za neopredeljene so zaradi obremenitev zdravnikov težko izvedljiva rešitev«

Kriza v slovenskem zdravstvu

Bojana Beović

© Borut Krajnc

Ambulante za neopredeljene bolnike oziroma bolnike brez izbranega družinskega zdravnika, ki se bodo vzpostavile v tem mesecu, so težko izvedljiva rešitev, ocenjuje predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. "Zdravniki, ki imajo polno število opredeljenih bolnikov, so namreč maksimalno obremenjeni," je dejala.

"Tisto, kar ti zdravniki pravzaprav lahko naredijo je, da pustijo te svoje bolnike in gredo delat izključno v ambulanto za neopredeljene," je Beović dejala v izjavi ob podpisu sporazuma o sodelovanju med Zdravniško zbornico Slovenije in Zvezo organizacij pacientov Slovenije.

To po njenih besedah pomeni korak stran od principa družinske medicine, kjer izbrani zdravnik za pacienta skrbi skozi daljše časovno obdobje ob različnih diagnozah. Ambulante za osebe brez izbranega družinskega zdravnika bodo verjetno prinesle rešitev, ampak stanje kliče po dolgoročneje bolj vzdržnih rešitvah, je poudarila.

Bojana Beović,

predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

Odzvala se je tudi na predvideno plačilo za zdravstvene delavce v teh ambulantah - zdravniki naj bi za uro dela po podatkih ZD Ljubljana prejeli okrog 80 evrov neto, medicinske sestre pa okoli 35 evro neto. To plačilo je precej višje od siceršnjega plačila družinskih zdravnikov, kar je po njenem mnenju nekoliko nelogično, saj se bodo zdravniki s polno opredeljenimi bolniki v te ambulante težko vključevali. Bistveno več dodatnega dela nedvomno vpliva na kakovost in varnost bolnikov, je dodala in poudarila, da tega ne smemo dopustiti.

Predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije Rok Ravnikar podpira predlog odprtja dodatnih ambulant. "Pacienti potrebujejo oskrbo danes, jutri, ne čez eno ali dve leti," je poudaril v sredinih Odmevih na TV Slovenija. Po njegovih besedah se mora zagotoviti dodaten organizacijski čas zdravnika za pacienta, zdravnike pa je potrebno tudi razbremeniti administrativnega dela. "Približno 1000 ur na dan zdravniškega dela gre v nič z nekim administrativnim delom. Ko se bomo tega rešili, bo na voljo tudi nekaj ur več za paciente," je utemeljil.

Rok Ravnikar,

predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije

Po njegovem mnenju se je možno rešiti tudi dvoživkarstva v zdravstvu. "V javnih zdravstvenih zavodih moramo zagotoviti take pogoje, da bodo konkurenčni delodajalci na trgu za raziskave za vse zdravnike in tudi za sestre," je dejal.

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejet zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Velja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja.

Ministrstvo za zdravje do 31. marca 2023 predvideva skupaj 94 ambulant za neopredeljene bolnike po državi. Posamezne ambulante imajo sicer različne največje obsege programa družinske medicine.