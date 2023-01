»Nameravamo ukiniti nekaj več kot 18.000 delovnih mest«

Amazon bo množično odpuščal, tudi v Evropi

Ameriški spletni velikan Amazon je v sredo sporočil, da bo ukinil več kot 18.000 delovnih mest. Kot razlog so v podjetju navedli negotove gospodarske razmere in dejstvo, da so v času pandemije covida-19 na veliko zaposlovali. Do odpuščanj bo prišlo tudi v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z zmanjšanjem, ki smo ga izvedli novembra, in zmanjšanjem, ki ga predstavljamo danes, nameravamo ukiniti nekaj več kot 18.000 delovnih mest," je v izjavi zaposlenim povedal izvršni direktor Andy Jassy. Pri Amazonu so novembra napovedali 10.000 odpuščanj.

Jassy je ob tem zagotovil, da se zavedajo, da so te ukinitve delovnih mest za ljudi težke, zato teh odločitev ne sprejemamo zlahka.

"Z zmanjšanjem, ki smo ga izvedli novembra, in zmanjšanjem, ki ga predstavljamo danes, nameravamo ukiniti nekaj več kot 18.000 delovnih mest."



Andy Jassy,

izvršni direktor Amazona

"Prizadevamo si podpreti prizadete in zagotavljamo pakete, ki vključujejo odpravnino, prehodno zdravstveno zavarovanje in zunanjo pomoč pri iskanju zaposlitve," je pojasnil.

Do odpuščanj bo po besedah Jasseyja prišlo tudi v Evropi, pri čemer bodo prizadeti zaposleni obveščeni z 18. januarjem.

Za nenadno objavo o odpuščanjih so se odločili, ker je eden od naših zaposlenih to informacijo izdal v javnost, je dejal.

Amazon je med pandemijo covida-19 intenzivno zaposloval, da bi zadostil eksploziji povpraševanja po dostavah, saj je med začetkom leta 2020 in začetkom leta 2022 podvojil število zaposlenih po vsem svetu. Skupina je imela konec septembra po vsem svetu 1,54 milijona zaposlenih, pri čemer niso upoštevani sezonski delavci, ki so se zaposlili v obdobjih povečane aktivnosti, zlasti med prazniki, navaja AFP.

ggDIzRC3-II