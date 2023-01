Toliko ljudi trpi

Muzeji in zdravniki so na pobudo bruseljske podžupanje združili moči za pomoč ljudem z depresijo

© pixabay.com

V belgijski prestolnici Bruselj so muzeji in zdravniki na pobudo bruseljske podžupanje Delphine Houba združili moči za pomoč ljudem z depresijo pri njihovem zdravljenju. Obiski muzejev so v okviru šestmesečnega projekta po vzoru Kanade na voljo na recept. Cilj je pomagati posameznikom, da najdejo pot iz osamljenosti, ki jo povzroča depresija.

V projektu trenutno sodeluje okoli 20 zdravnikov, med njimi je tudi zdravnik Vincent Lustygier, ki je prepričan, da lahko tako pomaga vsem svojim bolnikom. Večini od njih je ideja zanimiva, a "nekateri niso želeli sodelovati, ker si ne upajo iti ven in zapustiti svojega znanega okolja", je povedal za nemški portal Deutsche Welle.

Sam že desetletja pri obravnavi svojih pacientov uporablja likovne tečaje in obiske muzejev, vendar pravi, da ima novi pristop več pomembnih vidikov. Eden med njimi je, da ima za bolnike, ki jim manjka samomotivacije, napisan recept večjo težo kot zgolj priporočilo. Poleg tega lahko muzej na recept obiščejo v družbi še treh oseb.

"Ljudem, ki živijo sami ali imajo malo denarja, to omogoča občutek ponosa, ker lahko drugim ponudijo nekaj lepega," je še povedal Lustygier in dodal, da so zelo veseli novega projekta.

"V Belgiji se je število depresij v desetih letih podvojilo, kar je velik porast. Toliko ljudi trpi."



Delphine Houba,

bruseljska podžupanja

Pilotni projekt je zagnala bruseljska podžupanja Delphine Houba, ki je izvedela za podoben projekt v Kanadi in ga je želela preizkusiti doma. Njen namen ni le pomoč vse večjemu številu oseb z duševnimi boleznimi, temveč tudi podpora zaradi pandemije covida-19 načetemu kulturnemu sektorju, za katerega je pristojna.

"V Belgiji se je število depresij v desetih letih podvojilo, kar je velik porast. Toliko ljudi trpi," je za Deutsche Welle povedala podžupanja. "Nimamo česa izgubiti. Zdravniki nimajo česa izgubiti. Bolniki nimajo česa izgubiti. Za muzeje pa to pomeni le več obiskovalcev. Tako si lahko vsi delimo svojo kulturno dediščino," je dodala.

V enem izmed poročil Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2009 je navedeno več kot 3000 študij, ki dokazujejo pomembno vlogo umetnosti pri preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja ter obvladovanju in zdravljenju bolezni v celotnem življenjskem obdobju posameznika.