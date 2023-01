Biden na meji z Mehiko / »Potrebujejo veliko sredstev. Mi jim jih bomo priskrbeli.«

Ameriški predsednik prvič po izvolitvi obiskal južno mejo ZDA

Joe Biden se je z ameriškimi uradniki srečal na mejnem prehodu Bridge of the Americas, kjer si je ogledal predstavitev najnovejše tehnologije za nadzor meje

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo prvič v funkciji predsednika obiskal južno mejo ZDA, kjer se je ustavil med potjo proti Mehiki. Tam se bo danes in v torek udeležil vrha s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in gostiteljem ter mehiškim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem. Na dnevnem redu vrha bodo tudi migracije.

Biden se je z ameriškimi uradniki srečal na mejnem prehodu Bridge of the Americas, kjer si je ogledal predstavitev najnovejše tehnologije za nadzor meje. Kasneje je izstopil iz svoje kolone in si ogledal del visoke ograje, ki se vije med El Pasom in mestom Juarez na mehiški strani.

"Potrebujejo veliko sredstev. Mi jim jih bomo priskrbeli," je Biden povedal novinarjem po obisku postaje mejnih varnostnikov.

Biden je pod velikim političnim pritiskom zaradi naraščajočega števila nezakonitih prehodov meje in prošenj za azil ljudi iz Latinske Amerike. Ti se odpravljajo na nevarna potovanja zaradi pomanjkanja, revščine, nasilja in kriminala v njihovih državah izvora.

Biden zaradi posredovanja sodišč doslej ni mogel odpraviti Trumpove politike zadrževanja prosilcev za azil na mehiški strani meje do rešitve njihovih primerov.

Bidna je sprejel teksaški guverner, republikanec Greg Abbott, ki je eden bolj glasnih kritikov Bidnove politike do priseljevanja, čeprav se ta v praksi bistveno ne razlikuje od politike njegovega predhodnika Donalda Trumpa. Abbot je predsedniku izročil kritično pismo, v katerem je zapisal, da do obiska prihaja "dve leti in okoli 20 milijard dolarjev prepozno". Biden je na novinarsko vprašanje odgovoril, da pisma še ni imel časa prebrati.

Pred dnevi je napovedal, da bo povečal število dovoljenj za priselitev v ZDA za migrante iz določenih držav, kot sta Kuba in Venezuela, za do 30.000 na leto, a hkrati napovedal strožjo obravnavo tistih, ki bodo poskušali mejo prečkati nezakonito. Obljube o povečanih izgonih so naletele na neodobravanje liberalnejšega dela ameriške javnosti.

Nova republikanska večina v predstavniškem domu kongresa napoveduje ofenzivo proti Beli hiši glede vprašanja priseljevanja in ustavne obtožbe proti članom vlade, kar bo politično odmevno, vendar brez resničnih posledic, ker imajo v senatu večino še naprej demokrati.

Biden in njegov minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas sta za televizijo ABC poudarila, da so migracije problem celotne ameriške celine in ne le problem ZDA, zato ga rešujejo na širši ravni s pomočjo držav, iz katerih prihajajo migranti, da bi tako odpravili vzroke migracij.

Mehiško-ameriško mejo prečkajo tudi velike količine prepovedanih substanc, o čemer bodo prav tako govorili na t. i. vrhu treh amigov v Mehiki. Nekaj dni pred Bidnovim obiskom so mehiške varnostne sile namreč ujele sina zloglasnega kralja mamil Joaquina "El Chapa" Guzmana, ki v ameriškem zaporu prestaja dosmrtno kazen.

ZDA so za informacije, ki bi pripeljale do aretacije Ovidia Guzmana, ponujale nagrado v višini pet milijonov dolarjev in ga obtožile, da je ključni akter kartela Sinaloa, ki ga je ustanovil njegov oče.

