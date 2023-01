Izrael / Odstranitev palestinskih zastav z javnih površin

Novi izraelski minister za nacionalno varnost je policiji naročil, naj z javnih površin odstrani vse palestinske zastave, saj bi te po njegovem mnenju lahko spodbujale k terorističnim dejanjem

Novi izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v nedeljo policiji naročil, naj z javnih površin odstrani vse palestinske zastave, saj bi te po njegovem mnenju lahko spodbujale k terorističnim dejanjem, poroča tiskovna agencija Reuters.

Odredba ministra je sledila izpustitvi palestinskega zapornika, ki je bil leta 1983 obsojen za ugrabitev in uboj izraelskega vojaka in je prejšnji teden mahal s palestinsko zastavo, ko je bil v svoji vasi sprejet kot junak.

V odzivu je Ben-Gvir dejal, da je tovrstno mahanje s palestinsko zastavo dejanje, ki podpira terorizem. "Kršitelji zakonov ne smejo mahati s terorističnimi zastavami in spodbujati terorizem, zato sem odredil odstranitev zastav, ki podpirajo teroristična dejanja," je dejal.

Izraelska zakonodaja sicer palestinskih zastav ne prepoveduje, vendar pa imajo policija in vojska pravico, da jih odstranijo, če menijo, da ogrožajo javni red, še navaja Reuters.

"Kršitelji zakonov ne smejo mahati s terorističnimi zastavami in spodbujati terorizem, zato sem odredil odstranitev zastav, ki podpirajo teroristična dejanja."



Itamar Ben-Gvir,

izraelski minister za nacionalno varnost

V soboto so v Tel Avivu znova potekali protesti proti novi skrajno desni vladi premierja Benjamina Netanjahuja, katere del je tudi Ben-Gvir. Nova vlada namreč načrtuje obsežne reforme, od širjenja naselbin na okupiranem Zahodnem bregu do oslabitve moči sodstva in izvajanja socialnih reform, ki so vznemirile pripadnike skupnosti LGBTQ+ v državi.

Proteste v Tel Avivu, na katerih se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 20.000 ljudi, je Netanjahu v nedeljo obsodil, udeležence pa obtožil hujskanja k nasilju.

"Sinoči sem na demonstracijah videl slike, na katerih so ministra za pravosodje primerjali z nacističnimi voditelji. Na demonstracijah so bile vidne tudi zastave Palestinske osvobodilne organizacije in napise, na katerih je pisalo 'Osvobodite Palestino izpod sionistične kolonialne vladavine'," je zapisal na Twitterju.

