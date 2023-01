Slovenija o Braziliji / »Obsojamo izbruhe nasilja in podpiramo demokratično izvoljenega predsednika«

Veleposlaništvo Slovenije v Braziliji za zdaj odsvetuje vsa nenujna potovanja v brazilsko prestolnico

Zunanja ministrica Tanja Fajon

Ministrstvo za zunanje zadeve se je pridružilo številnim mednarodnim obsodbam nedeljskih izgredov pristašev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara v prestolnici Brasilia. Izgrede so na Mladiki označili za nesprejemljive, veleposlaništvo Slovenije v Braziliji pa za zdaj odsvetuje vsa nenujna potovanja v brazilsko prestolnico.

"Z zaskrbljenostjo spremljamo izbruhe nasilja v Brazilijii in jih močno obsojamo. Podpiramo demokratično izvoljene brazilske institucije in predsednika Luisa Inacio Lula da Silva," je na Twitterju zapisalo zunanje ministrstvo in dodalo, da ostajajo v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Braziliji.

Na izgrede se je odzval tudi slovenski veleposlanik v Braziliji Gorazd Renčelj, ki je prav tako obsodil nasilje v državi in ga označil za nesprejemljiv način izražanja političnih razlik in nasprotovanj. "Razreševati jih je potrebno v okvirih in s spoštovanjem do demokratičnih institucij. Te so v Braziliji robustne ter uživajo polno podporo Slovenije," je še dodal.

Zaradi poslabšanih varnostnih razmer veleposlaništvo slovenskim državljanom odsvetuje vsa nenujna potovanja v Brasilio. "Če se že nahajate v brazilski prestolnici, pa se izogibajte množicam in sledite usmeritvam lokalnih oblasti," so opozorili z veleposlaništva.

Do odziva Slovenije prihaja po tem, ko so nezadovoljni privrženci Bolsonara, ki ne priznavajo izida lanskih predsedniških volitev, v nedeljo napadli več uradnih poslopij v prestolnici, med njimi kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade.

Brazilska policija je nekaj ur pozneje vzpostavila nadzor nad poslopji, predsednik Lula pa je zaradi izgredov v prestolnici razglasil izredne razmere. Zagotovil je, da bodo "vandale" polovili in odkrili, kdo stoji za njimi.

Po uvodnih ocenah brazilskih medijev se je napada na javne ustanove udeležilo okoli 5000 ljudi.

