V zdravstveni in babiški negi podpirajo stavko bolnikov

Jutri bo v Ljubljani veliki protest bolnikov, ki zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom

Dveurna opozorilna stavka medicinskih sester v UKC Ljubljana, 13. februarja 2018

© Borut Krajnc

Sindikat delavcev v zdravstveni negi in zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov podpirata napovedano stavko bolnikov za ureditev razmer v zdravstvu. Poudarila sta pomen urejenega javnega zdravstva, sindikat pa je pozval tudi k preprečitvi privatizacije zdravstva.

Iniciativa Glas ljudstva, ki je stavko napovedala za torek, zahteva dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije podpirajo napovedano stavko bolnikov, ker se zavedajo njihovih stisk in številnih upravičenih bojazni. Vlado in resornega ministra Danijela Bešiča Loredana pozivajo, da preprečijo oziroma zaustavijo proces privatizacije nekoč dobro delujočega sistema zdravstvenega varstva. "Brez poštenega plačila za vse zaposlene, urejenega delovnega okolja in ustreznih pogojev za delo ne bo urejenega zdravstvenega sistema in kot takšen je oziroma bo neprijazen za vse, tako uporabnike kot za zaposlene," je zapisala predsednica sindikata Slavica Mencingar.

Slavica Mencingar,

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Po njenih navedbah zaposleni v zdravstveni negi že leta opozarjajo pristojne na preobremenjenost zdravstvenega sistema kot celote. Nenazadnje so tudi med nedavno končanimi resornimi pogajanji po njenih navedbah opozarjali ministra za zdravje na grožnjo razpada javnega zdravstva ter na pomanjkanje zlasti medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in negovalcev.

Za navedene pri vprašanjih vrednotenja dela niso zaznali niti malo posluha, niti za delovna mesta medicinskih sester ne, predvsem na primarni ravni, ki so v pogajanjih jeseni leta 2021 pridobila zgolj enega ali dva plačna razreda. Vlada je po ugotovitvah Mencingarjeve ostala gluha in niti najnižje plačanim v zdravstveni negi ni namenila nobenega povišanja plač, ki ga bodo v letošnjem letu tako ali drugače deležni vsi zaposleni v zdravstvu.

V sindikatu navajajo, da so priča razpadanju javnega zdravstvenega sistema, čemur pa se bodo zoperstavili z vsemi razpoložljivimi možnostmi in sredstvi.

"Brez javnega zdravstva ni in ne bo mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom."



Monika Ažman,

Zbornica zdravstvene in babiške nege

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa so poudarili še zlasti, da se zavzemajo za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem. "Brez javnega zdravstva ni in ne bo mogoče zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene obravnave vsem pacientom," so besede predsednice te organizacije Monike Ažman povzeli v sporočilu za javnost.

Ob tem je Ažman spomnila, da je zdravstvena nega za dobrobit bolnika in uspešno delovanje zdravstvenega sistema nujno potrebna. "Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice so temelj vsakega zdravstvenega sistema, tako javnega kot zasebnega," je navedla.