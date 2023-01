Pred stavko pacientov / »Javni zdravstveni sistem razgrajujejo zasebni interesi«

Stavka pacientov bo v torek, 10. januarja ob 17 uri, potekala po številnih krajih po Sloveniji, v Ljubljani se bodo protestniki zbrali na Trgu republike

Na današnji novinarski konferenci iniciative Glas ljudstva na Trgu republike v Ljubljani

© Janez Zalaznik

V iniciativi Glas ljudstva so pred torkovo stavko pacientov poslancem koalicije predali stavkovne zahteve. Predstavnik iniciative Jaša Jenull je ob tem poudaril, da stavka ni uperjena proti vladi pač pa se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. V Levici so ob tem napovedali, da se bodo udeležili torkovega shoda v Ljubljani.

Kot je pojasnil Jenull, so poslancem ob stavkovnih zahtevah predali tudi značke s prekrižanima obližema. Značke po njegovih besedah predstavljajo prepričanje iniciative, da je zdravstvo v tako veliki krizi, da zgolj obliži za sanacijo stanja ne bodo zadostovali.

Pač pa je treba čim prej sprejeti sistemske spremembe za krepitev javnega zdravstva, ki bodo ob tem naslavljale potrebe in želje pacientov, ne pa lobijev, dobičkarjev in tistih, ki želijo slovensko zdravstvo privatizirati, je dodal.

© Janez Zalaznik

Ob tem so koalicijskim poslancem predali tudi konkretne ukrepe. Te so, tako Jenull, oblikovali tudi ob strokovnih posvetih z zdravniki s prvih bojnih linij, ki "jim ni v interesu, da se jih samo zaliva z denarjem". Med njimi je izpostavil administrativno razbremenitev družinskih zdravnikov, ob kateri bi zdravniki lahko sprejeli več opredeljenih pacientov.

Namen iniciative ni ustvarjanje konfliktov, pač pa iskanje rešitev, del katerih mora biti tudi civilna družba, je poudaril. "Zdi se nam, da bi bilo primerno, da bi minister za zdravje tako, kot je pred stavko zdravnikov na sestanek povabil predstavnike Fidesa, tudi nas pred našo stavko povabil na sestanek," je dodal. Upa, da bo do sestanka z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom prišlo v prihodnosti, pa tudi s poslanci, člani odbora DZ za zdravstvo.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je povedal, da stavko pacientov globoko spoštuje in jo razume kot pristop k širokemu družbenemu dogovoru, ki ga morajo v Sloveniji skleniti pacienti, civilna družba in vsi, ki delajo v zdravstvu. Predaje zahtev in ukrepov se je sicer udeležil večji del poslanske skupine največje vladne stranke.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik se je iniciativi zahvalil za predane zahteve in poudaril, da tudi koalicijo tako kot paciente skrbi za zdravstveni sistem. Za prihodnji teden napovedan vrh koalicije, na katerem bodo govorili tudi o zdravstvu, je zato po njegovih besedah namenjen ministrovi predstavitvi dolgoročnih ukrepov in časovnice.

Poslanec Levice Miha Kordiš je povedal, da v Levici pozdravljajo shod pacientov in se ga bodo tudi udeležili. Ob tem je poudaril, da javni zdravstveni sistem razgrajujejo zasebni interesi. Zato v stranki od napovedane reforme zdravstvenega sistema pričakujejo, da bo ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter poskrbela za odpoved neupravičenih koncesij in za krepitev javnih zdravstvenih zavodov.

© Janez Zalaznik

Spregovorila je tudi predsednica odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič (Svoboda), ki se je iniciativi zahvalila za opozorila na izzive v zdravstvu. Na kasnejša vprašanja novinarjev, če so v koaliciji obrnili hrbet ministru Bešiču Loradanu, je odgovorila, da ne.

Bešič Loredan je bil v petek do stavke pacientov namreč zelo kritičen. Dejal je, da vsaka stavka in vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem, kasneje pa je izjavo nekoliko omilil.

Po mnenju predsednice odbora Kozlovič je bil minister narobe razumljen. Sama meni, da se bo minister dokazal z delom in rešitvami.

V iniciativi Glas ljudstva med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom. Med njihovimi zahtevami so tudi prenehanje spodbujanja sočasnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter ukinitev komercialnih zavarovanj, ki po njihovih navedbah omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.

Stavka pacientov bo s protestnimi shodi ob 17. uri v torek potekala po številnih krajih po Sloveniji, v Ljubljani se bodo protestniki zbrali na Trgu republike. K udeležbi v iniciativi pozivajo vse državljanke.

