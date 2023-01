Napad na Grimsa / Policija: »Fizičnega stika ni bilo«

Poslanec Janševe SDS Branko Grims je po napadu trdil, da ga je neznanec porinil po stopnicah, a se je pri tem "na srečo ujel in ni padel"

Branko Grims na tiskovni konferenci, kjer je pred nekaj tedni pojasnjeval, kako ga je nekdo fizično napadel, da je skoraj padel po stopnicah

Policija je ugotovila, da ob napadu na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani ni prišlo do fizičnega stika med njim in napadalcem, poroča portal N1. Policisti nadaljujejo iskanje neznane osebe, ki so jo posnele kamere, saj ravnanje vsebuje elemente prekrška, so pojasnili. Grims je takoj po napadu trdil, da ga je razumel kot poskus umora.

Grims je po napadu trdil, da ga je neznanec porinil po stopnicah, a se je pri tem "na srečo ujel in ni padel". "Zame je to poskus umora. Če bi padel po stopnicah, ki so polne ostrih robov, pa še nahrbtnik sem imel, bi se lahko ubil," je poudaril takrat.

Moški ga je tudi dvakrat pljunil po laseh. "Policiji sem predlagal, naj vzame vzorec DNK, pa ga niso želeli. To sem predlagal dvakrat. Dokaze sem shranil, da ne bi slučajno potem kdo rekel, da ne morejo česa dokazati," je dodal.

Na Policijski upravi Ljubljana so za N1 pojasnili, da so napad preiskovali kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. "Z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin so policisti ugotovili, da do fizičnega kontakta med osebama ni prišlo, zato so o zbranih obvestilih v obliki poročila obvestili pristojno državno tožilstvo," so še povedali za portal N1.

