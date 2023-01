Nika Kovač / »Če to drži, je poslanec Grims lagal«

Direktorica Inštituta 8. marec opozarja, da se s poslancem SDS Brankom Grimsom znašla v številnih memih in šalah. Marsikdo ji je napisal, da so vsi isti. Nika Kovač jim odgovarja, da očitno niso in da se je tega potrebno zavedati.

Nika Kovač

Spodaj v celoti objavljamo javno izjavo direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki se je odzvala na novico, da naj do fizičnega napada na poslanca SDS Branka Grimsa ne bi prišlo.

O FIZIČNEM NAPADU, KI SE NA POSLANCA GRIMSA NI ZGODIL IN KAKO JE TO POVEZANO Z NAPADOM NAME?

"Policija je ugotovila, da pri napadu na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani, v katerem je ta prepoznal poskus umora, ni prišlo do fizičnega kontakta, zato so preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zaključili." (vir: N1)

Po novici, ki je bila objavljena na N1, sem dobila številna vprašanja o mojem komentarju informacije v novici. Najprej sem želela ostati tiho, ker me vsako podoživljanje preteklih mesecev nekoliko sesuje in užalosti. Potem pa sem se odločila, da se vseeno oglasim. Ta zgodba ni zgodba poslanca ali mene osebno, je zgodba o širši družbeni klimi.

V lanskem letu sem bila deležna številnih laži, zmerljivk, blatenja in politično motiviranih napadov. Vrh je to delovanje doživelo s fizičnim napadom in grožnjami na Bavarskem dvoru.

Napad je obsodila praktično vsa slovenske javnosti, skoraj vsa politika, takratni, predsednik, predsednik vlade, oba predsedniška kandidata … Sporočilo je bilo jasno: obsojamo vsakršno nasilje, nočemo živeti v družbi kjer se take stvari dogajajo.

Izjema je bil nekdanji premier in omrežje njegove stranke, ki je kmalu po napadu začelo producirati vsebine, ki so relativizirale dogodek in celo ustvarjati dvom o njegovi resničnosti. Na Novi 24 so objavili članek, ki je sporočal: “Sama si je kriva.”, vojska twitter trolov se je norčevala in pisala, da je vse izmišljeno.

Napad na poslanca Grimsa se je zgodil nekaj dni po napadu name. Napad sem z zapisom na Facebooku takoj nedvoumno obsodila, enako je storil Inštitut 8. marec. Vanj nikoli nismo dvomili.

Danes N1 poroča, da naj, v nasprotju s tem kar je trdil, do fizičnega stika ob napadu na poslanca Grimsa sploh ne bi prišlo. Če to drži, je poslanec Grims lagal. (Ob tem bi rada izpostavila, da se mi zdi tudi verbalni napadi in žaljenje kogarkoli nedopustno in tudi takšne napade obsojam).

Kot kaže so bile njegove izjave del jasne politične strategije.

Njihov namen je bil relativizirati napad name in preusmeriti pozornost z razprave o sovražnem govoru in učinkih, ki ga ima, pokazati, da je šlo pri obeh dogodkih za isto stvar oz. celo, da je bil “resen” zgolj napad na poslanca Grimsa.

Kakšen učinke so imele te izjave in njihovo širjenje po strankarskih omrežjih? Kljub temu da smo v Inštitutu 8. marec nasilje takoj obsodili, sem prejela številne zapise jeznih ljudi, ki so mi sporočali, da sem za "poskus umora" Grimsa kriva jaz. Z Grimsom sem se znašla v številnih memih in šalah. Marsikdo mi je napisal: "Vsi ste isti."

Očitno nismo.

In tega se je potrebno zavedati.

Take neresnične izjave, podane za kratkoročno politično računico, pa imajo tudi širše škodljive učinke. Pomagajo reproducirati problematične vzorce, ki se v naši družbi pojavijo ob nasilju. Vzorce, ki delajo nasilje sprejemljivo in sejejo dvom v žrtve.

Tudi danes, z nekaj mesecev distance lahko ponovno zapišem to, kar sem napisala ob napadu. Tovrstno nasilje je materializacija blatenja, ščuvanja in sovraštva, ki ga je proti kritičnim glasovom sistematično širila nekdanja vladajoča stranka in njeni sateliti.

Prav je, da prakse delovanja pretekle oblasti poznamo.

In razumemo.

In storimo vse, da ne postanejo normalen in sprejemljiv del družbenega delovanja.

Ob tem pa se opomnimo, da je tu novo leto, nova oblast, novi začetki.

Sveže sonce in veter.

In čas za drugačne bitke.

Bitke za krepitev javnega zdravstva in šolstva, bitke za bolj dostojno življenje vseh, bitke za bolj solidarno družbo.

Fajtamo dalje.

Nika Kovač,

Inštitut 8. marec