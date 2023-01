Konec napetosti / Minister za zdravje se je opravičil županu Ljubljane

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu sta se včeraj sestala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta v minulih dneh obstala vsak na svojem bregu glede reševanja primarnega zdravstva v Ljubljani

Župan Zoran Janković, predsednik vlade Robert Golob in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan

© Twiter / Vlada RS

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu sta se včeraj sestala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković, ki sta v minulih dneh obstala vsak na svojem bregu glede reševanja primarnega zdravstva v Ljubljani. Srečanje je bilo uspešno, saj sta zgladila napetosti. Minister se je Jankoviću tudi opravičil.

Bešič Loredan je bil namreč kritičen do ljubljanskega župana, ki naj bi po ministrovih informacijah nameraval prodati dve enoti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, ki sta zgrajeni na dobrih zemljiščih. Janković je bil nad temi izjavami zgrožen, na to temo je bil med njima za torek napovedan sestanek.

Še pred tem je včeraj med njiju posegel predsednik vlade. "Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred novoletnimi prazniki ni uspel priti do mene. Če bi se takrat sestala, bi zadeva bila bistveno bolj drugačna, ker bi dobil objektivne informacije," je po sestanku povedal minister.

Ker se nista uspela dobiti in ker je "imel različne informacije z različnih strani", je napačno predvidel in izjavil, da župan to počne namenoma oz. z namenom odprodaje kateregakoli od zdravstvenih domov. Kot je dejal, so se danes z premierjevo pomočjo o tem odkrito pogovorili, Janković mu je pojasnil zadeve. Minister se je županu tudi javno opravičil, župan pa je opravičilo sprejel.

"Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred novoletnimi prazniki ni uspel priti do mene. Če bi se takrat sestala, bi zadeva bila bistveno bolj drugačna, ker bi dobil objektivne informacije."



Danijel Bešič Loredan,

minister za zdravje

Po premierjevi oceni se je v preteklih dneh zgodil "marsikateri nepotreben šum v komunikaciji med akterji, ki je potekal preko medijev". Današnji sestanek je tako bil namenjen dogovoru, da te šume v bodoče odpravijo, "niti ne dovolimo, da se zgodijo".

Po njegovi oceni je najbolj pomembno, da ljudem povedo, da se zavedajo problematike in da bodo skupaj iskali rešitve za naprej. Nobenega od problemov ne moremo rešiti čez noč, lahko pa jih začnemo reševati takoj, je poudaril Golob. Ob tem je izpostavil zaostrene razmere na primernem nivoju zdravstva v Ljubljani in v urgentnih centrih.

Danes se bosta Bešič Loredan in Janković ponovno sestala, minister pa mu bo "predal vso dokumentacijo okoli zdravstvenih domov".

"Nedopustno je, da katerikoli državljan nima svojega zdravnika."



Zoran Janković,

ljubljanski župan

Janković je ob tem poudaril, da so z roko v roki dolžni reševati problem, ki je ta trenutek najhujši problem v tej državi. "Nedopustno je, da katerikoli državljan nima svojega zdravnika," je dejal. Župan svojo vlogo vidi v predlaganju možnih ukrepov na lokalnem nivoju: "Minister pa mora oceniti, kateri od njih so uresničljivi." Med drugim je ocenil, da bi z 10 do 12 specializanti družinske medicine, ki bi lahko opredeljevali, zadostili vsem potrebam bolnikov brez zdravnika v Ljubljani.

Rešitve za primarno zdravstvo v prestolnici bodo iskali za zaprtimi vrati, pa je ob tem poudaril minister. Naloga ministrstva so sistemski ukrepi, organizacijski znotraj zdravstvenega doma pa so naloga ZD Ljubljana. Najprej bodo naslovili problematiko urgentnega centra, ambulante za neopredeljene in možnost opredeljevanja pri specializantih.

MIlw6TyTNvI