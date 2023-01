Zelenski / »Vse je popolnoma uničeno«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poroča o stalnih in vse hujših ruskih napadih na ukrajinsko mesto Soledar

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek poročal o stalnih in vse hujših ruskih napadih na ukrajinsko mesto Soledar, le 15 kilometrov stran od mesta Bahmut, ki ga Moskva že več mesecev skuša zavzeti. Obe mesti sta trenutno še pod ukrajinskim nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zahvaljujem se vsem našim vojakom, ki varujejo Bahmut in Soledar ter se upirajo novim in silovitim ruskim napadom," je v svojem dnevnem nagovoru dejal Zelenski. Pojasnil je, da so ruske sile trenutno osredotočene na zavzetje mesta Soledar, vseeno pa ostaja prepričan, da jim to ne bo uspelo. "Rezultat težkega in napornega boja bo osvoboditev našega celotnega Donbasa," je nadaljeval.

Odpor ukrajinskih sil v Soledarju je označil za pomembno pridobivanje časa za prerazporeditev ukrajinske vojske. Razmere v mestu je opisal kot težavne. "Vse je popolnoma uničeno, zemlja v Soledarju pa je prekrita s trupli napadalcev," je še dodal.

"Rezultat težkega in napornega boja bo osvoboditev našega celotnega Donbasa."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ruske sile so v ponedeljek izvedle več napadov na mesto Soledar, ki pa jih je Ukrajina uspešno odbila. "Po neuspešnih napadih se je sovražnik na novo razporedil, pripeljal dodatne sile, spremenil taktiko in sprožil nove silovite napade," je na Telegramu sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar.

Po njenih besedah v ruskih napadih sodelujejo predvsem sile ruskih plačancev skupine Wagner. To je pozneje na družbenih omrežjih potrdil tudi ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obramba Bahmuta in Soledarja, ki ju loči 15 kilometrov, je sicer ključnega pomena za ohranitev obrambnega zidu, ki ščiti Slovjansk in Kramatorsk, večji mesti v Donbasu, ki sta še pod ukrajinskim nadzorom.

o1oR4wttNKw