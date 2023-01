Združeni narodi / Leta 2021 umrlo pet milijonov otrok pred petim letom starosti

V tem obdobju je umrlo tudi 2,1 milijona otrok in mladostnikov, starih od pet do 24 let

Vidhya Ganesh, direktorica Oddelka za analizo podatkov, načrtovanje in spremljanje pri Skladu ZN za otroke (Unicef).

© Unicef

Po ocenah Združenih narodov je leta 2021 pred petim letom starosti umrlo približno pet milijonov otrok. V tem obdobju je umrlo tudi 2,1 milijona otrok in mladostnikov, starih od pet do 24 let, kar pomeni, da vsake 4,4 sekunde umre otrok ali mladostnik, razkriva danes objavljeno poročilo Medagencijske skupine ZN za oceno umrljivosti otrok (UN IGME).

Ločeno poročilo z naslovom Nikoli pozabljeni, ki je bilo prav tako objavljeno danes, pa navaja, da je bilo v letu 2021 1,9 milijona otrok mrtvorojenih, pri čemer je bilo 77 odstotkov mrtvorojenih otrok iz podsaharske Afrike in južne Azije.

"Tako razširjena tragedija nikoli ne bi smela biti sprejeta kot nekaj neizogibnega, saj jo je mogoče preprečiti," je opozorila Vidhya Ganesh, direktorica Oddelka za analizo podatkov, načrtovanje in spremljanje pri Skladu ZN za otroke (Unicef).

Ganesh je prepričana, da je napredek mogoč z močnejšo politično voljo in ciljno usmerjenim vlaganjem v enakopraven dostop do primarnega zdravstvenega varstva za vsako žensko in otroka.

Poročili kažeta tudi nekaj pozitivnih rezultatov, saj se je od leta 2000 znižalo tveganje za smrt v vseh starostnih obdobjih.

Na globalni ravni se je stopnja umrljivosti otrok, mlajših od pet let, od začetka stoletja zmanjšala za 50 odstotkov, medtem ko so se stopnje umrljivosti pri starejših otrocih in mladini znižale za 36 odstotkov, stopnja mrtvorojenosti pa se je znižala za 35 odstotkov. To je mogoče pripisati večjim naložbam v krepitev primarnih zdravstvenih sistemov v korist žensk, otrok in mladih, navajajo pri Unicefu.

Kljub vsemu pa se je napredek na teh področjih od leta 2010 znatno zmanjšal in 54 držav ne bo doseglo ciljev trajnostnega razvoja glede umrljivosti otrok, mlajših od pet let.

Pri Združenih narodih ob tem opozarjajo, da bo pred letom 2030 umrlo skoraj 59 milijonov otrok in mladostnikov, skoraj 16 milijonov otrok pa bo mrtvorojenih, če ne bodo hitro sprejeti ukrepi za izboljšanje zdravstvenih storitev.

Iz obeh poročil tudi izhaja, da se otroci še naprej soočajo z zelo različnimi možnostmi za preživetje, odvisno od kraja njihovega rojstva, pri čemer podsaharska Afrika in južna Azija nosita največje breme. V letu 2021 je bilo 29 odstotkov živorojenih otrok na svetu iz podsaharske Afrike, iz te regije pa je bilo tudi 56 odstotkov vseh otrok, mlajših od pet let, ki so umrli. Iz južne Azije je bilo 26 odstotkov vseh otrok na svetu, ki so umrli pred svojim petim rojstnim dnevom, so zapisali v sporočilu Slovenske fundacije za Unicef.