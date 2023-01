Zlati globusi / Največ nominacij za film Duše otoka

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda bo danes podelilo filmske in televizijske nagrade zlati globus

Duše otoka

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda bo v prenosu ameriške televizije NBC danes po krajevnem času 80. po vrsti podelilo filmske in televizijske nagrade zlati globus. Z največ nominacijami na podelitev prihaja irska črna komedija Duše otoka, ki bi lahko prejela osem kipcev, s šestimi nominacijami ji sledi znanstvena fantastika Vse povsod naenkrat.

Film Duše otoka (The Banshees of Inisherin) Martin McDonagh si je med drugim prislužil nominacije za glavnega igralca Colina Farrella, režiserja Martina McDonagha in za najboljšo komedijo ali muzikal. Nadrealistična znanstvena fantastika Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) ima med drugim nominacijo za glavno igralko Michelle Yeoh, režiserja Daniela Kwana in Daniela Scheinerta ter najboljšo komedijo ali muzikal. Oba imata tudi nominirance v obeh kategorijah za stranske igralske vloge.

uRu3zLOJN2c

wxN1T1uxQ2g

Po pet nominacij imata drama iz zlate dobe Hollywooda Babilon režiserja Damiena Chazella in film Fabelmanovi Stevena Spielberga, ki se poteguje tudi za najboljšo režijo. V režijski kategoriji sta nominirana še James Cameron z drugim nadaljevanjem filma Avatar: Pot vode in Baz Luhrmann z biografijo o Elvisu.

5muQK7CuFtY

dOdoKfchs5c

uzeNGGIM7fk

Zlate globuse sicer podeljujejo v filmskih in televizijskih kategorijah. Filmi so ločeni na drame in komedije ali muzikale.

Med najboljših pet v kategoriji drame so tako novinarji uvrstili filme Avatar: pot vode, Elvis, Fabelmanovi, Top Gun: Maverick s Tomom Cruiseom v glavni vlogi in Tar s Cate Blanchett. V kategoriji muzikala ali komedije si nagrado po njihovi presoji zaslužijo Duše otoka, Vse povsod naenkrat, Babilon, Glass Onion: A Knives Out Mystery Riana Johnsona ali zmagovalec Cannesa in evropskih filmskih nagrad Trikotnik žalosti Rubena Östlunda.

giXco2jaZ_4

04-zw1qtYwY

V igralskih kategorijah se za nominacije med drugim potegujejo še Daniel Craig, Hugh Jackman, Angela Bassett, Olivia Colman in Cate Blanchett.

V televizijskih kategorijah je s petimi nominacijami vodilna komedija Abbott Elementary, štiri nominacije je dobila Netflixova drama o britanski kraljevi družini Krona.

Najboljše filmske in televizijske dosežke preteklega leta bodo počastili v plesni dvorani Beverly Hilton na Beverly Hillsu, kjer pričakujejo več zvezdnikov. Posebne časti pa bosta deležna tudi dva Murphyja. Igralec Eddie Murphy bo dobil nagrado za zgodovinski prispevek svetu zabave Cecil B. DeMille, Ryan Murphy pa nagrado za življenjsko delo kot scenarist, režiser, producent in kreativna sila televizijske produkcije Carol Burnett.

Slovesnost bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vodil komik Jerrod Carmichael, ki se na televizijo vrača po lanskoletnem bojkotu dogodka. Med podeljevalci kipcev bodo Ana De Armas, Tracy Morgan, Ana Gasteyer, Billy Porter, Michaela Jae Rodriguez, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts in Quentin Tarantino.

Z zlatimi globusi se bo začela sezona podeljevanja nagrad, ki bo dosegla vrhunec z oskarji 12. marca.