»Zadevo bomo raziskali in našli ljudi, ki so financirali napad«

Brazilski predsednik Lula da Silva obljublja, da vlada v imenu obrambe demokracije ne bo niti avtoritarna niti mlačna pri ravnanju s storilci

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v ponedeljek po srečanju z guvernerji obljubil, da bodo našli in kaznovali vse, ki so organizirali in financirali napad privržencev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara na vladna poslopja v prestolnici. Skupno so oblasti aretirale že približno 1500 domnevnih udeležencev izgredov.

"Vlada v imenu obrambe demokracije ne bo niti avtoritarna niti mlačna pri ravnanju s storilci. Zadevo bomo raziskali in našli ljudi, ki so financirali napad," je po sestanku z več kot 20 guvernerji v Brasilii dejal Lula. Skupaj z guvernerji je nato obiskal poškodovana poslopja kongresa, predsedniške palače in vrhovnega sodišča ter napade označil za poskus državnega udara.

Prav tako je Lula podpisal zvezni odlok o posredovanju, s katerim je vladi omogočil, da kot odgovor na teroristična dejanja prevzame odgovornost za vzpostavitev javne varnosti v državi. Brazilsko vrhovno sodišče pa je za 90 dni suspendiralo guvernerja Brasilie Ibaneisa Rocha, ki velja za zaveznika Bolsonara.

Sodišče ga je obtožilo, da kljub jasnim znakom nasilja, ni storil ničesar, da bi zagotovil javno varnost. "Odstavitev je zato razumna, primerna in sorazmerna, da se zagotovi javni red in konča ponavljajoča se kriminalna praksa," je dejal sodnik Alexandre de Moraes.

Potem ko je brazilska policija v nedeljo aretirala 230 domnevnih udeležencev izgredov, je vrhovno sodišče odredilo, da morajo varnostne sile tabore protestnikov, ki so bili od napetega boja na predsedniških volitvah postavljeni pred vojašnicami po vsej državi, izprazniti v 24 urah.

V obsežni akciji, ki je sledila, so policisti v ponedeljek pred sedežem oboroženih sil v Brasilii začeli odstranjevati tabor privržencev Bolsonara in aretirali še približno 1200 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hkrati se je več deset tisoč ljudi v Braziliji udeležilo shodov v podporo demokracije. V mestu Sao Paulu so množice skandirale, da mora Bolsonaro v zapor. Mnogi so bili oblečeni v rdeče barve Lulove Delavske stranke, drugi pa so mahali s transparenti z napisom "Nobene amnestije za državnike" in pozivali k kaznovanju odgovornih, poroča BBC.

Lula je o nemirih v ponedeljek razpravljal tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidenom. Biden je v pogovoru izrazil neomajno podporo brazilski demokraciji in svobodni volji brazilskega ljudstva, izraženi na nedavnih predsedniških volitvah. Prav tako pa je Lulo povabil na poglobljena posvetovanja v Belo hišo v začetku februarja, kar je brazilski predsednik tudi sprejel.

Jezni privrženci Bolsonara, ki ne priznavajo izda lanskih predsedniških volitev, so v nedeljo napadli več uradnih poslopij v prestolnici, med njimi kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade. Po večurnih spopadih so varnostne sile uspele prevzeti nadzor nad vsemi poslopji. Lule v času napada ni bilo v prestolnici, saj je bil v mestu Araraquara, ki so ga prizadele hude poplave.

Plenjenje in vdore v javne zgradbe je obsodil tudi Bolsonaro, vendar pa je zavrnil obtožbe Lule, da je spodbujal napade. Obenem je tudi branil pravico ljudi do mirnih protestov. Bolsonaro, ki javno nikoli ni neposredno priznal poraza na oktobrskih volitvah, je sicer dva dneva pred iztekom svojega mandata odpotoval na Florido.

V ponedeljek pa je pristal v bolnišnici na opazovanju zaradi nelagodja v trebuhu, ki izvira iz napada z nožem, ki ga je doživel leta 2018 med svojo zmagovito predsedniško kampanjo.

