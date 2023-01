SDS / »Grims je zaradi napada dobil tudi atipično pljučnico«

V SDS so prepriočani, da so posledice domnevnega napada na Branka Grimsa dokumentirane tudi z zdravniškimi izvidi

V poslanski skupini SDS so prepričani, da odločitev policije v zvezi z napadom na poslanca SDS Branka Grimsa oktobra lani kaže na to, "da se želi fizični napad na poslanca relativizirati izključno zato, ker prihaja iz vrst opozicije". Pri tem opozarjajo, da so posledice napada dokumentirane tudi z zdravniškimi izvidi.

Kot so v SDS povzeli v današnjem sporočilu za javnost, je policija ugotovila, da "pri napadu ni bilo fizičnega kontakta", zaradi česar je preiskavo suma storitve kaznivega dejanja zaključila, dogodek pa bo v nadaljevanju obravnavala kot prekršek.

V SDS odločitvi policije ostro nasprotujejo. "Nesporno način napada jasno izraža naklep; zdravstvene posledice, vključno z atipično pljučnico zaradi okužbe ob napadu, pa so vse dokumentirane z zdravniškimi izvidi," so navedli v sporočilu.

"Nesporno način napada jasno izraža naklep; zdravstvene posledice, vključno z atipično pljučnico zaradi okužbe ob napadu, pa so vse dokumentirane z zdravniškimi izvidi," so zapisali v poslanski skupini SDS, ko so komentirali poročanje, da policija v primeru napada na poslanca SDS Branka Grimsa 28. oktobra lani ni ugotovila fizičnega stika. Odločitvi policije ostro nasprotujejo in dodajajo, da je Grims zaradi napada utrpel "več zdravstvenih posledic," vključno z "atipično pljučnico zaradi okužbe".

Poudarili so, da so vse izjave Grimsa in drugih poslancev SDS, podane po incidentu, resnične in od njih ne odstopajo. Grims pa je po njihovih navedbah policiji predložil tudi zdravniški izvid ambulante za nujno medicinsko pomoč, ki kot verodostojen dokument dokazuje poškodbe, nastale zaradi napada.

"Dejstvo, da je policija odločitev sprejela zgolj na podlagi pomanjkljivih posnetkov kamer, s katerimi se zlahka manipulira, je zato nedopustno in neprofesionalno," so navedli v stranki. Dodali so, da se v poslanski skupini SDS zavedajo, "da je bila policija zadnje mesece pod hudimi političnimi pritiski, ki jih je ob svojem odstopu razgalila ministrica Bobnarjeva".

Ob tem so izrazili obžalovanje, da so mnogi preslišali pobude, ki so jih podali po incidentu, in sicer "da je bil napad na poslanca vrh ledene gore množice posrednih in neposrednih pouličnih, medijsko podprtih pozivov k nasilju, ki smo jim priča že dve leti". Zato bi morali vsi stopiti skupaj in začrtati odločne korake za zagotovitev tako varnosti poslancev kot varnosti zaposlenih v DZ, so prepričani v SDS.