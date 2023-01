Protest pacientov / »Zdravstvo je tema, na kateri bo padla ali obstala ta vlada«

Na shodu bolnikov so protestniki in protestnice poudarili pomen javnega zdravstva, ki mora biti dostopno za vse, več kritičnih besed pa so tudi namenili odtekanju javnega denarja k zasebnikom

Trg republike, Ljubljana

Ljubljanski Trg republike so v torek popoldne napolnili protestniki, bolniki, nezadovoljni s stanjem v zdravstvu. V govorih so poudarili predvsem pomen javnega zdravstva, ki mora biti dostopno za vse, in več kritičnih besed namenili odtekanju javnega denarja k zasebnikom. Stavkovnim zahtevam je prisluhnil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Predstavnik iniciative Glas ljudstva, ki je pobudnik tokratnih shodov, Jaša Jenull je v govoru poudaril, da je to stavka za vseh 130.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, za vse tiste, ki nemočni čakajo mesece in leta na preglede, za tiste zaposlene v javnem sistemu, ki niso pozabili na paciente in jim ne gre zgolj za dobiček.

So za enakopravno in dostopno javno zdravstvo, odločno so pa "proti pogoltnosti zdravstvenih in zavarovalniških lobijev, ki zdravstveno krizo izkoriščajo za milijonske dobičke". Kritičen je bil tudi tudi do ukrepov, ki naj bi reševali krizo, a jo samo slabšajo in povečujejo privatizacijo. Prav tako so proti nepotrebnemu zavlačevanju z nujnimi sistemskimi spremembami. "Zdravstvo je tema, na kateri bo padla ali obstala ta vlada," je poudaril Jenull.

Na shodu se je zvrstilo več govorcev. Sociologinja Renata Salecl je ugotavljala, da imamo pol leta po napovedanem stresnem testu, s katerim naj bi preverili kapacitete zdravstva, v zdravstvu samo stres - tako za bolnike kot za vso zdravstveno osebje. Kritična je tudi do napovedi večje digitalizacije, če se "večina prebivalstva komaj znajde med obstoječimi aplikacijami, ki jih uporabljamo za dostop do zdravnika". Po njenih besedah tudi zdravniki ne potrebujejo več digitalizacije, ampak pomoč, ki jim bo odvzela mukotrpno administriranje.

"Javno je nujno ne samo za zdravje posameznikov, ampak celotne družbe. Zasebniki ne ustanavljajo urgenc, infekcijskih klinik in ne vlagajo v raziskovanje najbolj razširjenih bolezni, kot sta rak in diabetes. Velike dobičke jim prinašajo predvsem lepotni posegi."



Renata Salecl,

sociologinja

Izpostavila je, da naj bi bil v javnem zdravstvu vsak posameznik oskrbljen ne glede na okoliščine in ekonomski status. "Javno je nujno ne samo za zdravje posameznikov, ampak celotne družbe. Zasebniki ne ustanavljajo urgenc, infekcijskih klinik in ne vlagajo v raziskovanje najbolj razširjenih bolezni, kot sta rak in diabetes. Velike dobičke jim prinašajo predvsem lepotni posegi," je dejala. Odločevalce je pozvala k takojšnjemu ukrepanje, ne samo "s kozmetičnimi posegi". "V zdravstvu ne gre več za to, da lepimo obliže na rano, ampak da izkoreninimo raka, ki ga je napadel," je pozvala.

Tistim, ki so ostali brez osebnega zdravnika, so na shodu predstavniki Pravne mreže za varstvo demokracije ponudili pravno pomoč. Kot je dejala predstavnica Katarina Bervar Sternad, je mnogim kršena pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Menijo, da je to iztožljiva kršitev človekovih pravic. Pomoč jim nudijo na spletni strani, kamor se je do sedaj obrnilo že več kot 80 ljudi. Naslednji korak bodo najverjetneje tožbe v socialnih sporih. Po besedah Bervar Sternadove bodo ti sicer dolgotrajni postopki, a z njimi želijo dodatno spodbuditi oblast k ustreznim ukrepom.

Robert Golob na protestu pacientov

Zahtevam na shodu je prisluhnil tudi premier Robert Golob. Kot je dejal v kratki izjavi za medije, se je shoda udeležil z enim samim sporočilom: "Da razumemo stiske ljudi, da smo prišli poslušat vseh argumente različnih perspektiv in da bomo hkrati tudi delali in da bomo letošnje leto res izkoristili za delo."

"Da razumemo stiske ljudi, da smo prišli poslušat vseh argumente različnih perspektiv in da bomo hkrati tudi delali in da bomo letošnje leto res izkoristili za delo."



Robert Golob,

premier

Ob Golobu se je shoda udeležilo tudi nekaj poslancev Gibanja Svoboda, predstavnikov Levice, videti pa je bilo tudi ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Premier Robert Golob na Trgu republike

Shodi so potekali tudi po drugim mestih v državi, med drugim v Kopru, Novem mestu in Mariboru.

