Borci in antifašisti / Poziv predsednikom Slovenije, Italije in Hrvaške

Poziv predsednikom Slovenije, Italije in Hrvaške

Predsedniki največjih združenj borcev in antifašistov v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem so na predsednike vseh treh držav naslovili skupno pismo s pozivom, naj 10. septembra obiščejo nekdanje koncentracijsko taborišče na Rabu in se poklonijo žrtvam

Imena umrlih internirancev v koncentracijskem taborišču na Rabu

Predsedniki največjih združenj borcev in antifašistov v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem so na predsednike vseh treh držav Natašo Pirc Musar, Sergia Mattarello in Zorana Milanovića naslovili skupno pismo s pozivom, naj 10. septembra obiščejo nekdanje koncentracijsko taborišče na Rabu in se poklonijo žrtvam, je včeraj pisal Primorski dnevnik.

Pod poziv so se podpisali predsednik Vsedržavnega združenja partizanov Italije (Anpi-Vzpi) Gianfranco Pagliarulo, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) Marijan Križman in predsednik hrvaške zveze antifašističnih borcev in antifašistov Franjo Habulin (Saba Hr).

Kot so v pismu spomnili predsedniki združenj, so italijanske okupatorske sile med drugo svetovno vojno v taborišče na Rabu poslale na tisoče civilistov in družin. Zaradi lakote, žeje, surovega ravnanja paznikov in bolezni je tam umrlo najmanj 1500 ljudi, kljub temu pa vodje koncentracijskega taborišča nikoli niso odgovarjali za svoja dejanja.

V pismu med drugim omenjajo tudi fašizem in nasilje nad pripadniki jezikovnih manjšin. Zgodovinski dogodki, med katere spadajo tudi povojni poboji, se po njihovih besedah še danes pogosto obravnavajo brez ustrezne kontekstualizacije, čeprav obstaja poročilo mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije o teh dogodkih. Ti namreč po mnenju predsednikov združenj še danes zaznamujejo odnose med Slovenijo, Hrvaško in Italijo.

Nataša Pirc Musar, predsednica republike Slovenije

V luči tega podpisniki pisma v skupnem predsedniškem poklonu žrtvam koncentracijskega taborišča na Rabu vidijo izraz nasprotovanja preporodu vsakršne oblike nacionalizma, iredentizma in rasizma na tem področju. 10. september pa so kot termin obiska predlagali, ker bo takrat minilo 80 let od osvoboditve taborišča, na svoji spletni strani še piše tržaški časnik.