Umrl kardinal, obsojen zaradi spolnih zlorab dečkov

Avstralska zveza žrtev spolnih zlorab duhovnikov v pokojnem kardinalu vidi simbol cerkvenega neukrepanja proti spolnim zlorabam v svojih vrstah, v zvezi pa so poudarili, da "njegovo ime pozna vsaka žrtev spolnih zlorab na svetu"

Avstralski kardinal George Pell

© YouTube

Avstralski kardinal George Pell, ki je bil zaradi spolnih zlorab dveh dečkov obsojen in kasneje oproščen, je danes v 82. letu starosti umrl v Rimu. Pell je v Vatikanu zasedal več visokih položajev in bil eden izmed najtesnejših svetovalcev papeža Frančiška, ki je Pellu zaupal boj proti korupciji v Cerkvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kardinalovo smrt je v izjavi za AFP sporočil avstralski nadškof Anthony Fisher, ki je dejal, da je kardinal umrl v zgodnjih jutranjih urah, njegova smrt pa jih je globoko pretresla.

Pell je med letoma 2014 in 2017 vodil sekretariat za gospodarske zadeve v Vatikanu. Pell, ki si je prizadeval za preglednost in "čistost" vatikanskih financ, je pogosto prišel v spor s starimi strukturami in navadami odgovornih v Vatikanu. Eden od njih je bil tudi italijanski kardinal Angelo Becciu, ki se zdaj sooča z obtožbami zlorabe zaupanja in poneverbe pred vatikanskim sodiščem.

Pella sta nato leta 2017 dva moška obtožila posilstva in spolne zlorabe, ki naj bi ju kardinal zoper njiju zagrešil v 90. letih prejšnjega stoletja. Pella je 12-članska porota decembra 2018 v Avstraliji spoznala za krivega spolne zlorabe dveh 13-letnih dečkov, članov prestižnega kolidža sv. Kevina in cerkvenega zbora v katedrali sv. Patrika v Melbournu. Papež Frančišek ga je zaradi obtožb poslal na dolgotrajni dopust in omejil njegove pristojnosti.

Leta 2019 je bil Pell obsojen na šest let zapora ter registriran kot spolni prestopnik. V zaporu Barwon blizu Melbourna v Avstraliji je preživel 12 mesecev, preden je avstralsko višje sodišče po pritožbi razveljavilo obsodbo, kar mu je omogočilo vrnitev v Vatikan, kjer ga je sprejel tudi papež Frančišek. Pell se je tudi udeležil nedavnega pogreba zaslužnega papeža Benedikta XVI.

Papež Frančišek se je Pellu pred manj kot mesecem dni zahvalil za pomoč pri urejanju cerkvenih financ in Pella označil za "velikega človeka, ki mu veliko dolgujemo".

Odzivi na smrt kardinala prihajajo predvsem iz Avstralije. Avstralski premier Anthony Albanese je tako vsem, ki žalujejo, izrazil svoje sožalje.

Na smrt kardinala se je odzval tudi nekdanji avstralski premier Tony Abbot, ki je kardinala označil za "svetnika naših časov". Avstralska zveza žrtev spolnih zlorab duhovnikov po drugi strani v pokojnem kardinalu vidi simbol cerkvenega neukrepanja proti spolnim zlorabam v svojih vrstah, v zvezi pa so poudarili, da "njegovo ime pozna vsaka žrtev spolnih zlorab na svetu".

