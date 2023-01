Ukrajinska vojska / »Soledar je bil, je in bo ostal ukrajinski«

Ukrajinska vojska zanika, da so pripadniki ruske najemniške skupine Wagner zavzeli strateško pomembno mesto Soledar na vzhodu Ukrajine

Ukrajinska vojska zanika, da so pripadniki ruske najemniške skupine Wagner zavzeli strateško pomembno mesto Soledar na vzhodu Ukrajine. "Soledar je bil, je in bo ostal ukrajinski," so sporočili iz oddelka za strateško komuniciranje ukrajinske vojske. Kremelj je medtem pozval, naj se z razglasitvijo zmage v bitki za mesto ne hiti.

Oddelek za strateško komuniciranje ukrajinske vojske je v izjavi, v kateri je zanikal, da so sile skupine Wagner zasedle Soledar, dejal še, da so domnevne slike mesta, ki jih je ob razglasitvi zavzetja objavila skupina, nastale drugje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Kremlja so medtem sporočili, da z razglasitvijo zmage ne gre hiteti. "Ne hitimo. Počakajmo na uradne objave," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da so v mestu priča "pozitivni dinamiki napredovanja", in pozdravil "junaštvo" ruskih sil.

Da so pripadniki skupine Wagner zavzeli Soledar, je v torek zvečer sporočil vodja skupine in oligarh Jevgenij Prigožin ter dodal, da v središču sicer še vedno potekajo spopadi. Ukrajinski vojaški opazovalci, ki jih je navajala nemška tiskovna agencija dpa, so sicer trdili, da gre za "poceni propagando" in da so se ukrajinske enote le umaknile na nove položaje.

Da so sile skupine Wagner napredovale pri pomikanju v mesto in da naj bi ga večidel nadzorovale, je sicer v torek poročalo tudi britansko obrambno ministrstvo, ki redno objavlja ocene stanja na bojišču.

Soledar, ki leži le deset kilometrov od obleganega Bahmuta, je del ukrajinske obrambne linije pred območjema Slovjanska in Kramatorska v vzhodni ukrajinski regiji Donbas, za nadzor nad katero si prizadevajo ruske sile.

