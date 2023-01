Facebook bo tudi v Sloveniji pomagal iskati pogrešane otroke

Tehnološko podjetje tudi pri nas uvaja sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok

© pxhere.com

Ameriški tehnološki velikan Meta, pod okrilje katerega sodita družbeni omrežji Facebook in Instagram, v Sloveniji v sodelovanju s policijo uvaja sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok. Slovenija je 30. država, v kateri Meta uvaja to funkcijo.

Sistem za pridobivanje informacij Amber deluje tako, da Meta razpošlje opozorilo ljudem na ciljnih območjih iskanja, kjer je bil otrok nazadnje viden. Kot so sporočili iz podjetja, se zavedajo, da pri iskanju otrok šteje vsaka minuta, zato si bodo prizadevali, da uporabniki na določenem območju na Facebooku in Instragramu čim prej prejmejo opozorilo.

"Ko je otrok pogrešan, je najdragocenejša stvar, ki jo lahko naredimo, da informacije čim prej posredujemo javnosti. Upamo, da bomo s posredovanjem pravih informacij pravim ljudem ob pravem času prek opozoril Amber družinam čim hitreje pomagali najti pogrešane otroke."



Emily Vacher,

direktorica za zaupanje in varnost družbe Meta

To bo vsebovalo podrobne informacije in fotografijo otroka. Uporabniki se bodo na opozorilo lahko vrnili in poiskali podrobnosti, ki so jih morda spregledali, in opozorilo delili s prijatelji. Opozorila bodo tako po njihovih navedbah prejeli ljudje, ki so lahko v največjo pomoč, spodbujali pa jih bodo tudi, da plakat o pogrešanem otroku delijo s svojimi prijatelji.

Po besedah vodje oddelka za krvne in seksualne delikte, ki sodi pod upravo kriminalistične policije, Damjana Mikliča je Slovenija zelo varna država, a kljub temu v policiji vedno iščejo nova orodja, s katerimi so lahko bolj učinkoviti. "Eno izmed takih orodij je tudi sistem opozarjanja oziroma hitrega odziva na izginotje otroka. Z njim želimo obvestiti javnost o pogrešanju otroka in pozvati, da vsi po svojih zmožnostih pomagajo pri iskanju," so v sporočilu za javnost povzeli njegove besede.

Slovenija je sicer 30. država, v kateri Meta uvaja to funkcijo.