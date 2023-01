Zelenski / »Teroristična država se poskuša pretvarjati, kot da je del Ukrajine nekakšna last Rusije«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer zanikal, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Soledar na vzhodu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zvečer zanikal, da so ruske sile prevzele nadzor nad mestom Soledar na vzhodu Ukrajine. "Fronta v regiji Doneck se drži," je dejal v svojem rednem nagovoru in razglasitev zmage v bitki za mesto s strani ruske najemniške skupine Wagner označil za propagando, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zdaj se teroristična država in njeni propagandisti poskušajo pretvarjati, da je del našega mesta Soledar - mesta, ki so ga napadalci skoraj v celoti uničili - nekakšna last Rusije," je dejal Zelenski ter poudaril, da se boji nadaljujejo in da delajo vse, da bi okrepili ukrajinsko obrambo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Da so pripadniki skupine Wagner zavzeli Soledar, je v torek zvečer sporočil vodja skupine in oligarh Jevgenij Prigožin, medtem ko v Kremlju zavzetja niso potrdili. Prigožinove trditve je nato v sredo najprej zanikal oddelek za strateško komuniciranje ukrajinske vojske, ki je sporočil, da Soledar ostaja ukrajinski.

S trditvami o domnevnem uspehu je Rusija po mnenju ukrajinske strani poskušala zavajati svoje prebivalstvo in "podpirati mobilizacijo".

Če bi Soledar, ki leži približno 15 kilometrov od strateško prav tako pomembnega mesta Bahmut, padel v ruske roke, bi to pomenilo prvo pomembno ozemeljsko pridobitev ruskih sil v zadnjih mesecih.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da Rusija v bitki za mesto trpi "ogromne izgube", vendar je obenem priznal, da so žrtve tudi na ukrajinski strani. Po njegovih besedah so spopadi v Soledarju in Bahmutu "najbolj krvavi" v vojni doslej.

Ruske sile v Ukrajini so ob tem v sredo dobile novega poveljnika. Na čelo "posebne vojaške operacije v Ukrajini" je ruski obrambni minister Sergej Šojgu imenoval načelnika generalštaba ruskih sil Valerija Gerasimova. Ta je na tem položaju zamenjal generala Sergeja Surovikina, ki je bil imenovan oktobra lani.

Ruske sile naj bi medtem v sredo napadale tudi mesto Harkov, boji pa so se nadaljevali tudi v južni regiji Herson, kjer naj bi ruski izstrelek zadel porodnišnico in povzročil požar.

