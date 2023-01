Onesnaževalci

Katerim osmim podjetjem je inšpektorat za okolje zaradi preseženih izpustov izdal odločbo?

Smrdeči izpusti iz enote podjetja Siliko na Radni pri Boštanju februarja lani. Okoljska inšpekcija je pri podjetju v lasti 45. najbogatejšega Slovenca ugotovila tudi 18-kratno preseganje nevarnih izpustov.

© http://www.valeriekchm.com/blog

Inšpektorat za okolje in prostor je tik pred novim letom poročal o rezultatih usmerjene akcije: pri 31 podjetjih so v letih 2021 in 2022 preverjali preseganje mejnih vrednosti izpustov in doslej kršiteljem izdali devet inšpekcijskih odločb – dva kršitelja sta zahteve iz odločb izvršila šele po grožnji z denarno kaznijo. Ker ima javnost pravico vedeti, kdo krši okoljevarstvena dovoljenja in onesnažuje bolj, kot je dovoljeno, smo inšpekcijske odločbe pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Kdo so kršitelji in kakšne so kršitve?