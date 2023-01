Komentar / Dr. ali gospa Nataša Pirc Musar?

Bivša odvetnica Nataša Pirc Musar zelo dobro ve za nezakonito početje dr. Nataše Pirc Musar

Nataša Pirc Musarnna volišču

© Borut Krajnc

Tole je res nerodno: predsednica republike benti in zahteva spremembo zakona, ker se ne more podpisovati z akademsko titulo »dr.«, razkrivata Meta Roglič in Sarah Neubauer na portalu N1. Še več, sklicuje se na svojega moža dr. Aleša Musarja, ki je v tujini doktoriral nekaj pred njo, zaradi česar je po zakonu doktorat še lahko nostrificiral; njej se zdi krivično, da bo na vabilu na dogodke pisalo »dr. Aleš Musar«, ona pa bo zgolj »gospa Nataša Pirc Musar«. V čem je težava?

Ker je naša zakonodaja toga, naziv doktorice prava pa si je pridobila v Avstriji, bi se pred imenom in priimkom morala podpisovati z »dr. iur., Republika Avstrija«. Kar je, še pravi, če si predsednica druge republike, sploh videti zoprno. Formalne zadrege podpisovanja so očitno prizadele njeno psihološko integriteto. Toda temeljna težava Nataše Pirc Musar je predvsem neka druga: da se na zakonodajo požvižga. Čeprav je kot pravnica ob kandidaturi obljubljala spoštovanje pravnega reda in se nadvse zaveda omenjenih težav, se mirno še naprej podpisuje z »dr.« v vabilih, ki jih pošilja urad.

Potem očitno, ker vse dela po zelo domače, sprememba zakona zanjo res ni potrebna! Zakaj jo sploh terja zase? Da bi njena polomija v ravnanju bila še večja, je pred leti kot odvetnica zastopala dr. Majdo Pajnikar. Tedanja dekanja mariborske Fakultete za zdravstvene vede se je prav tako nezakonito podpisovala z »dr.«, zaradi česar jo je ministrstvo spoznalo za krivo 395 prekrškov. Plačati je morala globo v višini 10 tisoč evrov.

Vabilo Urada predsednice republike Slovenije

© UPRS / N1 / IN MEDIA RES

Bivša odvetnica Nataša Pirc Musar torej zelo dobro ve za nezakonito početje dr. Nataše Pirc Musar. Vprašanje je, čemu pri njem vztraja in tvega, da bo tudi sama morala plačati kazen?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**