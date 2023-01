Vreme / Sneg prekril Slovenijo

Vrstijo se številne težave, od izpadov elektrike do zastojev na cestah

Iz severnega dela države, posebej višjih predelov Gorenjske in Koroške, kjer je zapadlo največ snega, danes poročajo o snegolomu, posebej pri Radovljici in na Koroškem. Promet poleg snega tako ovirajo tudi polomljeno drevje in veje. Ponekod so ostali brez elektrike.

O več snegolomih poročajo s Koroške. Med drugim podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgora. Posredovali so poklicni gasilci in delavci komunalnega podjetja. Delavci komunalnega podjetja so posredovali tudi v Pamečah v slovenjgraški občini, kjer se je na cesto podrlo drevo.

Sneg je podiral drevje tudi na širšem območju Dravograda. "V Vuhredu je drevo padlo na avtomobil, ni pa bilo poškodovanih. Tudi drugje je bilo nekaj prometnih nesreč z materialno škodo," je za STA povedala vodja slovenjgraškega regijskega centra za obveščanje Nada Jeseničnik Krajnc. Ceste po Koroškem so po njenih besedah spolzke, zimske službe pa se trudijo s čiščenjem.

V občini Črna na Koroškem je v višje ležečih območjih zapadlo tudi do pol metra novega nega, na okoli 1000 metrih nadmorske višine okoli 30 centimetrov, v Črni je okoli 25 centimetrov snega, je za STA povedala županja občine Romana Lesjak. Nekaj težav imajo zaradi okvar plugov, a zadeve po njenih besedah rešujejo.

Sneg podiral drevje

Vodja Pomgradove zimske službe za območje zgornjega dela Podravja in vzhodnega dela Koroške, ki ima svojo bazo v Lenartu, Slavko Bračko je za STA povedal, da je tudi tam po nižjih legah doslej zapadlo od deset do 30 centimetrov snega, v višjih legah Pohorja pa je snežilo večji del noči, tako da je zapadlo še kakšnih 20 centimetrov več.

Njihove službe so z vsemi razpoložljivimi vozili 52 plužnih enot na 760 kilometrih vest v akciji že od polnoči, tako da je prevoznost cest za vsa vozila s primerno zimsko opremo zagotovljena.

Ponekod poleg snega promet ovirajo polomljena drevesa in veje.

"Dejstvo je, da bi se morala v takih razmerah težka tovorna vozila izločati, a na glavnih smereh temu ni tako," opozarja Bračko in dodaja da so zato edini krajši zastoj beležili na dokaj strmem klancu na cesti od Maribora proti Selnici ob Dravi.

Večjih težav tako v tem delu države v prometu doslej niso beležili, prihaja pa tudi do občasnih motenj zaradi snegoloma, saj je potrebno odstraniti tudi kakšno drevo, ki pade na cesto ali na rob ceste.

Na Gorenjskem je ponoči zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa tudi več kot pol metra. Okoli pol metra novega snega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov pa tudi na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Agencije RS za okolje. 40 centimetrov snega je zapadlo tudi v Ratečah in na Jezerskem, na območju Bohinja pa okoli 25 centimetrov. Na območju Kranja je snežna odeja visoka okoli 10 centimetrov.

Ponekod poleg snega promet ovirajo polomljena drevesa in veje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o več primerih snegoloma, zlasti na območju Radovljice, kjer pa je sneg že ponehal. Primeri snegoloma so tudi na širšem območju Kranja in Škofje Loke. Na Bledu je zaradi stika drevesa z žico daljnovoda prišlo tudi do manjšega požara. Vrh drevesa je zagorel, vendar je požar do prihoda gasilcev že ugasnil, o dogodku pa je bilo obveščeno elektro podjetje.

Težave tudi na širšem območju Ljubljane

Tudi na širšem območju Ljubljane sneg povzroča težave. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje poročajo o podrtih drevesih in elektro drogovih. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo v njihovem omrežju zaradi posledic sneženja brez elektrike tudi skoraj 7900 odjemalcev, po zadnjih podatkih pa so oskrbo ponekod že vzpostavili in je brez elektrike še okoli 4400 odjemalcev.

V jutranjem času so kar nekaj težav in izpadov na linijah avtobusov beležili tudi v LPP, predvsem zaradi precej slabo očiščenih cest, je za STA povedal namestnik direktorja LPP Rok Vihar. "Smo pa večino teh jutranjih izpadov že sanirali, tako da zdajle promet v večini primerov teče gladko z izjemo nekoliko daljših zamud in nekoliko slabših, daljših intervalov med vozili," je dodal.

Opozoril je še, da imajo njihovi zgibni avtobusi pogon v prikolici, zato imajo vedno težave, kadar je na cestišču plast snega. "To ni taka težava, ko gre za lahek sneg, ki pada pri nižjih temperaturah, težava je, ko se moker sneg zbije in postane drseča plast na cestišču. Avtobus takrat na klančinah in ostrih zavojih ne more peljati in vedno pride do zastojev, dokler se to ne očisti, je še povedal Vihar.

Na Celjskem je v nizko ležečih predelih zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa od 15 do 25 centimetrov. Celjska zimska služba je delo na terenu začela med pol drugo in pol tretjo uro zjutraj in te še potekajo, je za STA povedal vodja službe Damjan Maček.

Dejal je še, da so imeli na določenih odsekih težave z zdrsi tovornih vozil, pripetilo se je tudi nekaj manjših prometnih nesreč. Sneg je moker in težak, zato prihaja tudi do snegoloma, je še dodal Maček. Na Celjskem sicer še sneži.

Zaradi izrednih razmer je na distribucijskem omrežju Elektra Celje trenutno brez električne energije več kot 8400 odjemalcev. Največ težav je na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini in v širši okolici Celja.

Na Koroškem brez električne energije 1820 odjemalcev

Na Koroškem je brez električne energije 1820 odjemalcev. V Zgornji Savinjski dolini je brez električne energije 261 odjemalcev. V Spodnji Savinjski dolini je brez električne energije 3523 odjemalcev. Na širšem območju Celja pa je brez električne energije 2830 odjemalcev.

Na terenu so vse elektromontažne ekipe Elektra Celje, ki se trudijo čim prej odpraviti okvare na daljnovodih, je zapisano na spletnih straneh podjetja.

Zaradi obilnih snežnih padavin na območju občin Idrija in Cerkno se je podrlo več dreves na regionalni cesti Spodnja Idrija-Želin in Želin-Cerkno, kjer so na delu dežurne službe cestnega podjetja. Podrta drevesa so tudi na lokalni cesti Gore-Idrija in na cesti Zavratec-Žirovnica, kjer posredujejo gasilci. Gasilci odstranjujejo padla dreves a tudi na cesti Idrija-Vojsko.

Vodja vzdrževanja na CPG Kolektor Vanči Premrl je za STA povedal, da so imeli preko noči za čiščenje državnih cest na območju Severnoprimorske vse do Brezovice 43 ljudi, 15 vozil in pet strojev. Preko noči so porabili 225 ton soli za posipanje.

"Ceste so prevozne, razen na nekaterih delih velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike," je povedal Premrl. Večjih težav zaradi težkega snega pa preko noči še niso imeli.

Oviran tudi železniški promet

Zaradi snega po večini države je oviran železniški promet, so za STA navedli v Slovenskih železnicah. Med postajama Podnart in Kranj se je pretrgal daljnovod, zato je železniški promet med Kranjem in postajo Lesce Bled prekinjen, organiziran je nadomestni avtobusni prevoz. Sanacija bo predvidoma potekala do 13. ure. Zamude nastajajo tudi drugod.

Daljnovod so sicer že popravili, napetost je vključena. Ob progi pa še izvajajo pregled in odstranjujejo drevesa, ki segajo v profil proge. Zaradi nadomestnega prevoza nastajajo 30-minutne zamude. Do 30-minutnih zamud prihaja tudi med Logatcem in Ljubljano, kjer je organiziran avtobusni prevoz.

Od 11.15 je zaradi skale na progi zaprt desni tir med postajama Zagorje in Sava, sanacija poteka. Zaradi enotirnega prometa nastajajo 15 do 25 minutne zamude.

Do okoli 15. ure bo zaprt tudi odsek med postajama Jesenice in Rosenbach, izvajajo nadomestni prevoz.

Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot

Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje, zastoji so povsod po državi, poroča prometnoinformacijski center. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot.

Cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko Sedlo sta zaprti. Na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Spodnja Idrija-Godovič, Godovič-Col-Ajdovščina ter na mejnih prehodih Rogatec, Babno Polje in Petrina.

Svetujejo, da vozniki za pot iz smeri Dolenjske proti Gorenjski zaradi zastojev na južni ljubljanski obvoznici uporabijo vzhodno in severno Ljubljansko obvoznico.

Sneg tudi v prihodnjih dneh

Danes in v prihodnjih dneh lahko pričakujemo tri pošiljke padavin, je za STA dejal meteorolog na agenciji za okolje Andrej Velkavrh. Danes ponoči bo meja sneženja višje, po nižinah pa se bo dež mešal s snegom. Količina padavin bo največja na severozahodu. Sneg bo padal na Gorenjskem in Koroškem, drugod pa bo odvisen tudi od intenzivnosti padavin.

Naslednja pošiljka bo v torek zvečer, a bo "še nekoliko manj snežna, kar se višine sneženja tiče". Sneg lahko spet pričakujemo v četrtek. Zaradi hladnejše zračne mase bo padal sneg, a bo padavin malo.

"Počasi se bo talilo, ampak na hitro pa ne. Tam, kjer je zapadlo nekoliko več snega, bo kar trajal, kjer je pa samo pobelilo, bo pa verjetno kar izginil."



Andrej Velkavrh,

meteorolog na agenciji za okolje RS

Velkavrh je povedal, da snega ne po pobralo na hitro, saj pred nami ni odjuge. Temperature čez dan bodo malo nad nič, ponekod tudi več stopinj, ponoči pa okoli minus ena. "Počasi se bo talilo, ampak na hitro pa ne. Tam, kjer je zapadlo nekoliko več snega, bo kar trajal, kjer je pa samo pobelilo, bo pa verjetno kar izginil," napoveduje.

V prihodnjih dneh ni pričakovati niti poledice, ta je pogostejša ob jasnih dneh in nočeh, do četrtka pa bo večinoma oblačno vreme.