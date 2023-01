Krška nuklearka dobila soglasje za podaljšanje obratovanja

Lanski remont je bil zadnji v prvotno načrtovani 40-letni obratovalni dobi elektrarne

Nuklearna elektrarna Krško

© Matej Leskovšek

Ministrstvo za okolje in prostor je Nuklearni elektrarni Krško (Nek) izdalo okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja. S tem je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v Neku opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje za dodatnih 20 let, do leta 2043.

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, bodo podrobnosti izdanega okoljskega soglasja predstavili popoldne. Izjavo bodo podali okoljski minister Uroš Brežan, minister za infrastrukturo Bojan Kumer in predsednik uprave Neka Stanislav Rožman.

Lanski remont krške nuklearke je bil zadnji v prvotno načrtovani 40-letni obratovalni dobi elektrarne. Ta je zdaj tehnološko pripravljena na dolgoročno obratovanje do leta 2043. Po zaključenih tehnoloških posodobitvah izpolnjuje tudi merila, ki jih za dolgoročno obratovanje jedrskih elektrarn opredeljuje taksonomija EU.

Letos bodo v elektrarni zaključili tudi tretji občasni varnostni pregled, s katerim Uprava RS za jedrsko varnost preveri, ali je elektrarna sposobna varno obratovati naslednjih deset let.

Vodenje Neka bo aprila po 34 letih Rožmanovega vodenja prevzel dosedanji vodja proizvodnje Gorazd Pfeifer.