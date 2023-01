Ambulanta za bolnike brez zdravnika / »Odziv je pričakovano velik«

V Zdravstvenem domu (ZD) Velenje je ob 8. uri začela delovati ambulanta za bolnike, ki nimajo izbranega družinskega zdravnika. Interes je velik; v manj kot dveh urah so v njej obravnavali 25 bolnikov, kar nekaj jih na obravnavo še čaka. Ambulante za neopredeljene bodo popoldne po napovedih odprli tudi v ZD Maribor, ZD Celje in ZD Ljubljana Rudnik.

"Odziv je pričakovano velik," je po začetku delovanja ambulante za STA pisno sporočil direktor ZD Velenje Janko Šteharnik. V eni uri in 45 minut po odprtju so obravnavali 25 pacientov, v čakalnici pa jih je na obravnavo takrat čakalo "še kar nekaj", je pojasnil.

ZD Velenje je za zdaj na svoji spletni strani objavil razpored dela za ta teden. Danes ambulanta dela od 8. do 12. ure, prihodnje tri dni bo bolnike sprejemala dopoldne in popoldne, v petek pa samo popoldne med 14. in 19. uro. Po Šteharnikovih navedbah bo v ambulanti delalo kar nekaj zdravnikov, točnega odgovora, koliko, pa za zdaj ne more podati.

"Upamo, da se s tem zmanjša pritisk na ostale ambulante in ambulanto v prostorih NMP, ki je namenjena le za nujne primere."



Glede pričakovanj za naprej je dodal, da če pacienti nimajo zdravnika, je jasno, da bodo koristili to ambulanto. "Upamo, da se s tem zmanjša pritisk na ostale ambulante in ambulanto v prostorih NMP, ki je namenjena le za nujne primere," je še navedel Šteharnik. Že prejšnji teden pa so sporočili, da je ambulanta namenjena vsem zavarovanim osebam, starejšim od 19 let, ki nimajo ali pa so ostali brez izbranega osebnega zdravnika.

Na odprtje ambulant za neopredeljene se pripravljajo v več slovenskih javnih zdravstvenih zavodih. V ZD Maribor bodo prvo po napovedih odprli danes ob 15. uri. Napovedali so, da bo "Ambulanta za neopredeljene paciente 1" delovala na lokaciji Ulica kneza Koclja 11. Danes bo odprta med 15. in 20. uro, v torek in sredo bo odprta dopoldne do 12. oziroma 13. ure, v četrtek in petek popoldne, v soboto pa cel dan, in sicer med 7. in 19. uro.

Odprtje ambulante za neopredeljene danes tudi v Celju in Ljubljani

Popoldne bodo odprli prvo ambulanto za osebe brez izbranega družinskega zdravnika v Ljubljani, ki bo delovala v enoti Vič-Rudnik. V njej se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so zapisali na spletni strani ZD Ljubljana.

Opredeljevanje pacientov bo potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav, so poudarili. Ambulanta bo ob ponedeljkih in sredah delovala od 14. do 18. ure, ob torkih in petkih od 7. do 11. ure, ob četrtkih pa od 14. do 16. ure. "Naročanje na pregled je obvezno, in sicer pacienti pokličejo na telefonsko številko 01 4202 432 v ordinacijskem času ambulante. Ta telefonska številka ni namenjena za informacije o delu ambulante ali za opredeljevanje," so pojasnili pri ZD Ljubljana.

Odprtje ambulante za neopredeljene je za danes napovedano tudi v okviru ZD Celje, in sicer ob 15. uri. Po podatkih ZD Celje je v celjski regiji trenutno 2945 oseb brez izbranega osebnega zdravnika.

V ZD Celje zagotavljajo, da so na vpis pacientov dobro pripravljeni. "Glede na kadrovske zmožnosti bo v ZD Celje v januarju delovala ambulanta za neopredeljene s peturnim delom od ponedeljka do četrtka, februarja pa od ponedeljka do petka. V ambulanti za neopredeljene bo sodelovalo devet zdravnikov družinske medicine, en specializant četrtega letnika, 13 srednjih medicinskih sester in šest administratorjev," so sporočili iz ZD Celje.

Ostali zdravstveni delavci iz ZD Celje so pripravljeni priskočiti na pomoč, če bo to potrebno, so še dodali in napovedali, da bodo vse potrebne informacije objavljene tudi na spletni strani ZD Celje. Zdravstveni delavci bodo v ambulanti dosegljivi v ordinacijskem času, izven tega časa pa se bodo bolniki v primeru nujnih stanj lahko obrnili na najbližjo urgentno ambulanto.

Ministrstvo za zdravje do 31. marca 2023 predvideva skupaj 94 ambulant za neopredeljene bolnike po državi.